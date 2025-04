Ci saranno anche Achille Lauro, Elodie e Giorgia al Concertone di Roma del 1 maggio

È stato definito l’elenco degli artisti che calcheranno il palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Roma, che sarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama, con incursioni di Vincenzo Schettini. Questo l’elenco: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro. Questo mix di artisti consacrati ed emergenti conferma la vocazione inclusiva del Concertone, capace di attrarre un pubblico vastissimo e di rappresentare le diverse anime della musica contemporanea italiana. Il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, partirà dalle ore 15:00 e il palco si animerà oltre che con artisti affermati anche con le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany: Cordio (Catania), Dinìche (Aversa, CE), Fellow (Asti). Elemento inedito di questa edizione della Festa dei lavoratori sarà la presenza di Vincenzo Schettini, il professore star dei social con milioni di follower della pagina “La Fisica Che Ci Piace”. Con il suo stile comunicativo effettuerà brevi interventi rivolti in particolare ai giovani su temi culturali, sociali e civili legati al Primo Maggio. L’obiettivo è trasmettere l’importanza della conoscenza e della cultura come strumenti essenziali per costruire il proprio futuro in modo consapevole, coinvolgendo il pubblico in piazza e a casa con riflessioni semplici e immediate. La scaletta ufficiale promette un’esperienza musicale variegata e coinvolgente, spaziando tra generi e stili per accontentare un pubblico eterogeneo. Un momento particolarmente toccante del Concertone sarà l’omaggio speciale a Paolo Benvegnù, artista, prematuramente scomparso lo scorso dicembre e che era un grande amico e sostenitore di questo evento. Per ricordarlo e celebrarne il contributo alla musica italiana, saliranno sul palco, sotto il nome de I Benvegnù, i seguenti musicisti che hanno collaborato con lui: Luca Roccia Baldini, Daniele Berioli, Gabriele Berioli, Manuele Schicchi, Mariel Tahiraj, Saverio Zacchei, Tazio Aprile.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.