Ormai abbiamo perso il conto delle riparazione effettuate, un paio anche radicali con coibentazioni, sostituzioni di parti sulla copertura degli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi, che corrisponde alla pavimentazione di superficie. A confermarlo una pozza d’acqua sul versante di sinistra e due secchi posti poco più avanti. Probabile si tratti di infiltrazione per le quali occorrerà provvedere, non appena la parte tornerà all’asciutto. La parola ai tecnici per individuare la causa, come accaduto in passato. E con l’auspicio che questa volta l’intervento sia risolutore. Del resto si tratta di uno spazio espositivo che dovrebbe diventare il foyer dell’auditorium del Conservatorio ”E.R Duni”. Pronto un concerto a tema nella città dell’acqua… Pensiamo a ” La Musica sull’acqua’, una serie di movimenti orchestrali, o suite, composte da Georg Friedrich Händel. Al maestro Saverio Vizziello il compito di preparare lo spartito.