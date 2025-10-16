Ci risiamo, Meloni prova ancora a fare la vittima. Lei che delle parole ne ha fatto randelli.

Ed ecco che Giorgia Meloni rientra nel ruolo che le piace recitare di più, quella della vittima. Poverina. Tutti le vogliono male. Tutti la insultano. Tutti che le dicono parole brutte, poverina,….proprio a lei -che -come tutti sanno- la gentilezza del linguaggio è prassi costante nei confronti dei suoi avversari o chiunque non le aggradi. Come allora non indignarsi a fronte della zecca di un Landini che l’ha descritta come “cortigiana” di Trump? Lei che, invece, come è stato evidente anche a Sharm el sheik al cospetto del rude Donald ha opposto una disdegnata forma di distacco e dissenso. Come del resto ha sempre fatto nei mesi scorsi da quando lo stesso è stato eletto “re” degli USA. Gli ha detto no ai dazi sui prodotti delle imprese italiane, gli ha detto no all’acquisto delle armi da regalare a Kiev, gli ha detto no a sostenere il genocidio operato da Israele. Mai una volta che gli abbia detto si. Sempre a testa alta e faccia truce. Certo, questo nel libro dei sogni. Ma la realtà è un’altra. E dunque è evidente che Landini nel darle della “cortigiana” intendesse -come ha immediatamente specificato, prevedendo questo conato di vittimismo- darle della vassalla, della sottoposta, della portaborse, e non certo della “prostituta“, come lei accusa. Quando sa bene che non è così. E poi lei è “il presidente”, mica ” la presidente”, o no? E certi termini al maschile hanno un significato neutro. Insomma, si comporti da uomo, presidente! Mica ci si vuol solo far chiamare? E si assuma le responsabilità delle sue azioni di governo, compreso quelle di sudditanza a Trump. Non faccia la vittima. O forse le serve per alzare fumo e nascondere i disastri di un governo tra i peggiori di questa nazione? E, comunque, in una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, facendo riferimento a quanto scritto dalla premier Giorgia Meloni sui suoi social in merito all’utilizzo del termine “cortigiana”, ha ancora una volta precisato: “Nessun insulto sessista e nessun rancore. Martedì sera, ospite di Giovanni Floris a ‘Di Martedì’, in un’intervista di dieci minuti, che chiunque può facilmente rivedere, rispondendo a una domanda sull’accordo di tregua in Medio Oriente, ho immediatamente chiarito, per evitare qualsiasi fraintendimento o strumentalizzazione del termine utilizzato, cosa intendevo dire: che Meloni è stata sulla scia di Trump, è stata alla corte di Trump, ha fatto il portaborse di Trump. Ho espresso, evidentemente, un giudizio politico sul mancato ruolo del nostro governo e della sua presidente del Consiglio”. Ma ovviamente non basterà e la grancassa continuerà.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.