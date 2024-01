Ci risiamo.La Regione tace…e la Biblioteca ‘’ Stigliani’’ rischia di chiudere

Lo avevamo chiesto ieri al presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e la conferma che alla Biblioteca ‘’Tommaso Stigliani’’ di Matera, che vanta un patrimonio librario e non solo davvero unico, alla fine è arrivata con un comunicato dell’Ente di via Ridola. Le risorse annunciate nel luglio scorso dalla Regione Basilicata non sono ancora arrivate entro il 31 dicembre 2023…Un copione già visto. Fatto di tanti silenzi a livello locale e regionale, che non promette nulla di buono. A cominciare da uno ‘’status’’ che ha lasciato le cose come stavano dopo la deleteria riforma Delrio, e di un referendum,che ha legato mani e piedi alle Province, e con il balletto dei ‘faremo e diremo’’. Serve personale qualificato per mandare avanti la struttura, ma finora non abbia letto o visto né di bandi e né di altri percorsi. Le audizioni in commissione, le lettere o il lasciare le cose come stanno in relazione a una campagna elettorale che vedrà, ne siamo certi, protagonista anche il futuro della Biblioteca di Matera… Nelle prossime ore o in giornata, arriverà , probabilmente la nota rassicuratrice dalla Regione che la cosa è stata perfezionata. Per la cronaca citiamo la presa di posizione del sindaco di Matera, Domenico Bernardi, nel ruolo di presidente della Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’, che con un comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale annuncia di voler integrare -nel consiglio di amministrazione della istituzione di via Luigi La Vista- programmi per rilanciare la Biblioteca. Una enunciazione, buone intenzioni, ma attendiamo di leggere di progetti e risorse e modalità di intervento. Già in passato la Fondazione, con altro taglio e, ricordiamo, con alcune polemiche, aveva tentato di svolgere un ruolo gestionale nel palazzo dell’Annunziata. Ma ora occorre lavorare, e finora non abbiamo né letto e né sentito nulla, sul futuro della nostra Biblioteca che, piaccia o no, rischia la chiusura…



LA NOTA DELLA PROVINCIA

Biblioteca “Stigliani”, appello del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese. “Impensabile far morire un patrimonio culturale così rilevante: attendiamo ancora le somme annunciate dalla Regione Basilicata”.

Un presidio culturale di gran pregio che rischia di vedere paralizzata la sua funzionalità operativa e, quindi, di cessare di esistere, qualora non dovessero arrivare quei fondi che, più volte annunciati dalla Regione Basilicata, al momento non sono stati ancora materialmente accreditati.

La biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera sembra essere davvero a un bivio, come ha ricordato il presidente della Provincia, Piero Marrese.

“Voglio ricordare che, a seguito della riforma Delrio, la competenza della copertura finanziaria delle attività della biblioteca è stata trasferita alla Regione e noi, come Provincia, non possiamo intervenire in modo operativo per garantirne il funzionamento. Il nostro Ente non dispone più di fondi sufficienti per continuare a gestirla e assicurare i servizi che essa offre. Non avendo la Regione comunicato alcun impegno di finanziamento delle spese correnti, nostro malgrado non abbiamo potuto stanziare risorse nel bilancio di previsione 2024-26.

Per far comprendere meglio il rischio che si corre, se non dovesse arrivare la somma di 1 milione e 300mila euro annunciata prima dal presidente Vito Bardi e poi confermata dal responsabile dell’Ufficio Programmazione di via Anzio, non potremo più garantire servizi di pulizia, vigilanza, utenze e tutte le manutenzioni ordinarie. In pratica, si andrebbe incontro alla paralisi economico-gestionale e saremo costretti a chiudere questo importantissimo presidio culturale, patrimonio non solo di Matera e della sua provincia ma anche di tutta la regione.

Un patrimonio preziosissimo, che nel Sud Italia è certamente tra i più rilevanti. Davvero la Regione Basilicata vuole far morire la biblioteca Stigliani?

Il mio è un appello al buon senso e a fare presto, nel solco di quella collaborazione istituzionale che ha sempre contraddistinto la mia azione politica e che voglio rinnovare ancora una volta.

La Giunta regionale ha annunciato a luglio che per la biblioteca ci sono fondi per 1 milione e 300mila euro: adesso è fondamentale che quello stanziamento non rimanga sulla carta. Chiedo al presidente Bardi di mettere in condizione la Provincia di Matera di fruire del finanziamento per far funzionare regolarmente la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera ed evitare che chiuda”.

LA NOTA DEL SINDACO BENNARDI

COMUNICATO STAMPA



Fondazione Matera Basilicata 2019, approvato il Piano delle attività 2024.

Un supporto alla biblioteca provinciale “Stigliani” tra i presìdi culturali delle aree interne, oltre alla definizione di un Piano finanziario per il museo demoetnoantropologico (MuDEAm). Sono le richieste avanzate dal sindaco, Domenico Bennardi, in qualità di presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, nell’ambito del Piano delle attività 2024 approvato in Consiglio di amministrazione. «Ho fortemente voluto che venisse aggiunto nel progetto dei “Presìdi culturali e del rilancio delle biblioteche delle aree interne”, anche la biblioteca provinciale di Matera -spiega Bennardi- per cercare di rilanciarla veicolando progettualità, attenzioni e risorse della Fondazione a favore di una delle più importanti biblioteche della Basilicata». Il sindaco, preoccupato per le sorti della biblioteca Stigliani, ha voluto rinviare la prima seduta di approvazione in Cda del Piano delle attività 2024, chiedendo questa importante integrazione, che però non risolverà il problema della biblioteca di Palazzo dell’Annunziata se la Regione non garantirà le risorse gestionali necessarie all’ente Provincia, per sostenere personale e struttura. «Inoltre -prosegue il sindaco- ho voluto che si aggiungesse anche uno studio di analisi, per la definizione di un piano finanziario del MuDEAm, il museo demoetnoantropologico di Matera, il cui restauro e allestimento multimediale sta per essere completato». Il 2023 è stato l’anno di rilancio della Fondazione, con il nuovo statuto approvato nel dicembre del 2022. Quello appena trascorso, è stato definito “anno di start-up” per la Fondazione, l’avvio di un nuovo ciclo caratterizzato tra l’altro da una maggiore operatività su scala regionale. Nel 2023 è stato approvato il Piano strategico e, al suo interno, il Programma di indirizzo strategico della Fondazione, che sostituisce le linee di indirizzo incorporate nel ciclo precedente in quel famigerato dossier, che aveva dato luogo alla designazione a Capitale europea della cultura 2019 e ai relativi finanziamenti.

Matera, 10 gennaio 2024