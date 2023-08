Ci resteranno “Settembre” e le ”melodie” di Peppino Gagliardi

Un brano che in radio a fine agosto era d’obbligo inserire, ricordano le avventure estive della Prima Repubblica quando le spiaggie libere, la musica dei juke box, gli sguardi e i sorrisi incrociati erano intrigo e complicità, ei venditori di cocco, ombrelloni cabina e altri simboli di quell’epoca all’italiana spensierata. Peppino Gagliardi, che vendette tantissimo con quel secondo posto al “disco per l’estate del 1970″ con ”Settembre” ha lasciato- a 83 anni- una traccia nel cuore e nell’anima di quanti ne hanno apprezzato professionalità e simpatia tutte napoletane. Lo abbiamo incontrato 20 anni fa, per caso, mentre prendeva il treno in una stazioncina dei Campi Flegrei su un Espresso ( chiamiamolo Locale, che è meglio) diretto a Napoli. Aveva con sè un contrabbasso dalla custodia largamente usurata. Con altri passeggeri lo riconoscemmo e lo salutammo. Era sudato e si accese una sigaretta. Gli chiedemmo se stava incidendo qualcosa e lui con un sorriso felice ci rispose che doveva incontrare giovani musicisti di un liceo. ” E’ importante studiare- disse- solo cosi si può avere successo, aldilà se suoni uno strumento in una orchestra o vuoi diventare un cantante”. Tanta saggezza in una persona che di gavetta ne aveva fatta tanta. Poi il fischio del treno e la fermata. Un saluto, il ringraziamento nell’averlo aiutato a scaricare il contrabbasso e un arrivederci. Per lui il paradiso dei musicisti, con altri napoletani che hanno reso grande Napoli: da Roberto Murolo a Pino Daniele. Noi lo abbiamo ricordato così, riascoltando ” Settembre”.



IL TESTO di ”SETTEMBRE”

Fra qualche giorno finirà l’estate

E sulla spiaggia niente resterà

Le ore passate saranno un ricordo

Che noi porteremo lontano, io e te

L’estate se ne andrà insieme al sole

L’amore se ne è andato già con lei

Le prime gocce baciano la sabbia

E stanno già bagnando gli occhi miei

Settembre poi verrà, ma senza sole

E forse un altro amore nascerà

Settembre poi verrà, ma non ti troverà

E piangeranno solo gli occhi miei

Settembre poi verrà, ma non ti troverà

E piangeranno solo gli occhi miei

E piangeranno solo gli occhi miei

E piangeranno solo gli occhi miei