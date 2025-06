Ci opporremo all’ulteriore indebolimento di un presidio strategico come l’ospedale di Tinchi

“La Quarta Commissione Consiliare Regionale della Basilicata ha ricevuto una richiesta urgente di audizione per discutere i disservizi dell’ambulatorio di chirurgia dell’Ospedale di Tinchi. L’audizione mira a ottenere risposte concrete dalle Istituzioni competenti per garantire la continuità del servizio, essenziale per la comunità locale e per l’utenza dell’ospedale. La seduta si è svolta lo scorso mercoledì 28/05 c.a. in seguito alla richiesta fortemente voluta dal Sindaco di Pisticci Domenico Albano.” Lo si apprende da una nota in cui il primo cittadino spiega che “Si è parlato delle problematiche che si stanno palesando dopo il cambio che l’ASM ha attuato nella gestione del laboratorio di chirurgia ambulatoriale (vulnologia, piede diabetico ecc.) che palesano un netto calo delle prestazioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Abbiamo avuto tanti incontri con la Dirigenza e l’Assessore Latronico e proposto diverse soluzioni per evitare uno stallo in un ambito che è stato importantissimo per l’intera fascia jonica, un fiore all’occhiello dell’ospedale di Tinchi, ma nessuna è stata tenuta in considerazione. Temo l’ennesimo depotenziamento ai danni della comunità nonché di una struttura moderna e ricca di ottimi professionisti. Siamo consapevoli che le decisioni spettano ai vertici ma siamo altrettanto convinti che le esigenze dei territori vadano ascoltate. Con questa speranza mi sono recato a raccontare qual è lo stato dell’arte e chiesto risposte ai vertici che, sono convinto, non tarderanno ad arrivare”. Nella nota del Comune si da atto che “anche la consigliera regionale Viviana Verri ha sollecitato la partecipazione dell’Assessore alla Sanità, Cosimo Latronico e del Direttore Generale ASM, Nunzio Friolo, per dare risposte riguardo ad una situazione particolare che sembra essere un film già visto in passato”. “Ci opporremo con forza all’ulteriore indebolimento di un presidio strategico per l’intera area circostanza come l’ospedale di Tinchi” chiosa il Sindaco Albano.

