“Betty Williams, premio nobel per la pace, ha lasciato un segno indelebile in Basilicata.” E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale Roberto Cifarelli che aggiunge:

“La sua morte ci addolora. Porteremo sempre nel cuore il ricordo di una donna sincera, affabile, generosa.

Aveva un sorriso contagioso che diventava forza impetuosa grazie alla quale ogni sfida diventava possibile. E’ così che la triste storia dell’ipotesi di ubicare a Scanzano il deposito nazionale di scorie radioattive si trasformò nella grande opportunità di costruire sullo stesso sito la Città della Pace.

Sono onorato di averla conosciuta e di aver contribuito nella mia parentesi di assessore regionale delegato alla Fondazione da Betty presieduta in piccola parte alla realizzazione del suo sogno, che era il nostro sogno.

Ci mancherai Betty.”

Anche Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 e dell’Anci Basilicata ha scritto: “Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del premio Nobel della Pace, Betty Williams, protagonista di una delle pagine più belle e significative della storia recente della Basilicata”.

“Esattamente due anni fa – ricorda ancora Adduce – nel mese di marzo 2018, posammo insieme la prima pietra della Città della pace e dei bambini, una felice intuizione proprio di Betty Williams per realizzare a Scanzano Jonico un rifugio per i bambini scappati dalle zone di guerra. Un progetto quanto mai attuale e importante che rende onore alla nostra regione. Betty Williams ha sempre creduto, poi, nel percorso di Matera verso il titolo di capitale europea della cultura. E su questo solco insieme a lei organizzammo la visita a Matera del Dalai Lama. Fu un avvenimento straordinario che contribuì non poco a far conoscere in Italia e nel mondo il viaggio che Matera aveva intrapreso. A marzo dello scorso anno, Betty William ha inoltre incontrato nella nostra città i migranti coinvolti nel progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ‘Silent Academy’, coprodotto dalla cooperativa sociale Il Sicomoro e la Fondazione Matera Basilicata 2019 e di cui la Fondazione Città per la Pace è Partner. Persona sensibile e sempre impegnata nella difesa dei diritti dei più deboli, Betty Williams nella nostra terra si è sempre sentita a casa. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la Basilicata, per il Paese e per il mondo intero”.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nell’apprendere della improvvisa scomparsa di Betty Williams ha dichiarato:“Con la scomparsa di Betty Williams, premio Nobel per la pace, la Basilicata perde una sua figlia adottiva, una delle protagoniste della storia più recente della regione, e una delle testimoni più autorevoli delle lotte civili a difesa dei più deboli.

Sono davvero molto addolorato per questa notizia perché Betty Williams voleva molto bene alla Basilicata. Un affetto che non si è manifestato solo a parole, ma con una sua costante presenza nella nostra regione grazie alla sua felice intuizione di realizzare a Scanzano Jonico la Città della pace per i bambini, un luogo dove proteggere i più piccoli fuggiti dalle zone di guerra. E non fu un caso che Betty Williams riuscì a portare sempre in Basilicata un altro grande premio Nobel come il Dalai Lama scegliendo Matera e non fu un caso che scelse sempre la città dei Sassi per lanciare, insieme a Sharon Stone, una raccolta fondi sempre a favore dei più deboli. Non è solo la Basilicata che perde una protagonista delle lotte civili, ma è il mondo intero a piangere per la sua scomparsa. Voglio pertanto esprimere il dolore di tutti i lucani che in Betty Williams hanno sempre visto un faro in grado di illuminare i problemi dei più deboli. La Regione Basilicata le renderà onore attivando altre misure perché nessuno resti solo soprattutto in un periodo di grave emergenza come quello che tutto il mondo sta vivendo in queste ore”.