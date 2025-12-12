Ci lascia il prefetto Cristina Favilli. Arriva Maria Carolina Ippolito

A deciderlo il consiglio dei ministri nell’ambito di una consueta movimentazione dei funzionari di Governo, a seguito di pensionamenti, promozioni e di scelte che consigliano di garantire o rafforzare la presenza dello Stato nei territori. Il prefetto Cristina Favilli, che abbiamo apprezzato per la sensibilità sulle problematiche giovanili, culturali e di educazione alla legalità , oltre all’ impegno su temi e questioni economiche e sociali della nostra provincia, raggiungerà da gennaio 2026 Lucca. A Matera giungerà Maria Carolina Ippolito, che proviene dalla Prefettura di Enna. Buono lavoro a entrambe. Per la Città dei Sassi è il quarto prefetto donna a guidare il Palazzo del Governo, dopo Francesca Adelaide Garufi e Antonella Bellomo.

