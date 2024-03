Ci ha lasciati Pietro Farinola, ”regista”, dai piedi buoni.

E per ricordarlo abbiamo scelto una foto del suo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”, dove ha disputato gran parte delle partite della sua carriera calcistica. Un lottatore, dai piedi buoni, che in tanti ricordano con affetto e riconoscenza, per quello che ha saputo dare dentro e fuori dei campi di calcio. Pietro Farinola, regista con il numero 10 sulla maglia e per il voto che meritava dopo ogni partita, ci ha lasciati a 67 anni. L’ultima volta lo abbiamo incontrato, lo scorso anno, davanti al bar Valentino, al rione Piccianello,luogo di ritrovo dei tifosi biancoazzurri, per le classiche ”quattro chiacchiere”, che finivano nell’album dei ricordi delle vecchie glorie che avevano calcato con l’Fc Matera, la ” Gianni Rivera” e poi Pro Matera, lo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno”. E il ricordo portava al vivaio a quanti, come lui e altri, si erano allenati a calciare di destro e di sinistro contro un muro, a calciare le punizioni e a giocare a testa alta… E Pietro aveva questa capacità, visione di gioco che lo aveva portato ad essere importante, in quella parte del terreno di gioco, che era il centrocampo. Mimmo Bellacicco, che nel 1973 appesa le scarpe al chiodo, ebbe Pietro in quella nidiata di giovani calciatori del Matera.



” Se Pietro avesse avuto qualche centimetro in più avrebbe giocato in serie A- ricorda Mimmo Bellacicco. Lo ebbi con me in una squadra che annoverava Gino De Canio, Antonio Antezza e altri. Andammo a San Benedetto per la fase finale ed eliminammo la Sambenedettese. Il nostro ”regista” fece la differenza. Non si arrendeva mai. Era un calciatore di poche parole ma di peso. Ci mancherà”. E il silenzio, all’insegna del ‘guardarsi intorno” prima di passare la palla, era la sua migliore qualità. A confermalo Luciano Camassa, portierone del Matera, e allenatore dei portieri biancoazzurri, con tanta attenzione verso il vivaio.



” Pietro – dice Luciano Camassa- era un uomo di poche parole, riservato, ma in campo parlavano i suoi numeri, le intuizioni nel pescare l’uomo smarcato per andare a rete. Un combattente nato. Ci siamo frequentati, per incontri conviviali con altri ex calciatori, anche dopo che aveva smesso di giocare, oltre che nelle squadra materane, anche in campionati minori in Basilicata e in Puglia. Con il Ginosa (Taranto), allenato da Aldo Busilacchi, vinse il campionato di Eccellenza. Non si è mai montato la testa. Era un uomo in campo, negli spagliatoi e fuori. Un esempio per i ragazzi che vogliono fare calcio”. Ed è quello, accanto alle belle azioni di gioco e ai goals, che Pietro ci ha lasciato, in un momento difficile per la sua famiglia. Mancherà a tanti, a quanti hanno un bel ricordo di quel calcio fatto di sacrifici, passione, esultanza, che oggi è stato offuscato da comportamenti e interessi poco edificanti. La salma è vegliata a Matera, fino alle 12.15 di domani domenica 17 marzo, presso la Casa Funeraria Cristalli in contrada Pedale della Madonna. Poi i funerali alle 12.30 presso la chiesa Maria Santissima Addolorata al rione Serra Venerdì, dove saranno celebrati i funerali.