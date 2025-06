Ci ha lasciati Giovanni tra gli ‘’Angeli’’ difensori del Carro

Per anni era stato tra quelli che i 2 luglio non mancava di rendersi disponibile per la difesa del carro trionfale. E lo ha fatto per tanti con amici che lo ricordano per impegno e per quel sorriso di ‘’soddisfazione’’ quando il manufatto di cartapesta veniva ‘’consegnato’’ ai materani, in piazza Vittorio Veneto, per l’assalto e la distruzione. Giovanni Festa, aveva compiuto 71 anni il febbraio scorso, era e resta a pieno titolo tra i vecchi protettori del carro, che resteranno nel cuore tra quanti – come gli Angeli del Carro- hanno ereditato la sua passione e devozione per la festa. Restano le sue foto, i ricordi degli amici, di tanti momenti belli passati nella lunga giornata del 2 luglio. Mancherà a tanti per la festa della Bruna del Giubileo. Ciao Giovanni, nei cuori dei difensori del carro, per sempre.