Un papavero rosso, macchiato di sangue, come nella canzone di Piero di Fabrizio De Andrè per ricordare ‘L’altra resistenza” vissuta dalla Murgia ai Balcani da Matera ad Altamura a Barletta fino in Montenegro. E a raccontarla, come sta accadendo nella stagione della pandemia da covid 19, storici, studiosi e appassionati domani 24 aprile dalle 9.00 alle 11.00 in diretta sui canali social youtube e facebook (campo 65). Toccherà a Francesco Ambrico parlare di ” Matera, 21 settembre 1943”, a Domenico Bolognese su ” La Divisione Garibaldi in Montenegro’, a Giuseppe Dambrosio per ”Gli altamurani e la Resistenza” e a Roberto Tarantino su ”L’eccidio nazista a Barletta del 12 settembre 1943”. Un filo rosso che realtà dalla storia e identità territoriale comune, da difendere, far conoscere alle giovani generazioni, attingendo dagli archivi della memoria dei Padri e dalle pagine di sofferenza, lotta, persecuzioni che hanno portato al riscatto e alla nascita della nostra democrazia e della nostra Costituzione, minate da ipocrite riletture o dimenticanze che rischiano di far perdere libertà conquistate con tanti sacrifici.

Non sappiano quanto e sarà possibile realizzare nei vari centri, in piazza, (evitiamo gli edulcorati ”in presenza”, sia pure in sicurezza. Ma quella fiamma di riscatto va alimentata anche con semplice testimonianze, incontri, magari per leggere pensieri, memorie di uomini e donne – come invita Antonio Nacci a Matera per il 25 aprile- che hanno lasciato in eredità il testimone della militanza per la libertà. Non possiamo non citare (chiuso al momento per le norme anticovid) quel Museo della Resistenza e del Comunismo di Matera, animato da Francesco Calculli e da altri volontari, che custodisce interessante materiale di una pagina importante della Storia del Paese. Ma Altro dovranno continuarlo a fare gli uomini e le donne libere che la ”Resistenza” continuano a tenerla nel cuore e nella mente. Qualcosa si muove come riporta una nota del Mibact che apprezza l’iniziativa dell’Anpi sul memoriale della Resistenza, che raccoglie le testimonianze di quanti l’hanno vissuta.



NOI PARTIGIANI IL MEMORIALE DELLA RESISTENZA www.Noipartigiani.it

Davvero un’iniziativa straordinaria di cui bisogna ringraziare l’ANPI insieme ai promotori Laura Gnocchi e Gad Lerner.” Così il Ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della piattaforma Noipartigiani.it: il Memoriale della Resistenza italiana.

“Cinquecento testimonianze di voci e volti di partigiane e di partigiani sono una grande conservazione della memoria che si tramanderà per generazioni – ha spiegato il ministro – e farà capire alle generazioni future cos’è stata la Resistenza, un movimento animato dai sacrifici di donne e uomini straordinari che hanno scelto la strada della costruzione della libertà”.

“Vogliamo collegare questa iniziativa anche alla scelta che lo Stato ha fatto di istituire a Milano un Museo Nazionale della Resistenza, dedicato permanentemente alla conservazione della memoria – ha aggiunto il ministro. “Il museo dovrà essere anche lo spazio che terrà in rete i luoghi sparsi in tutta Italia che hanno conservato le storie locali legate alla guerra di liberazione”.

Roma, 16 aprile 2021