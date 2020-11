Chiusi fino a lunedì prossimo gli uffici comunali di Pisticci e Marconia a seguito della riscontrata positività al covid19 dell’assessore Nicola D’onofrio, come reso noto dalla sindaca Viviana Verri in un post sul proprio profilo facebook. Lei stessa si è sottoposta a tampone in giornata (il cui esito renderà pubblico appena gli verrà comunicato), così come tutti coloro (personale ed amministratori) venuti a contatto con il medesimo assessore.

Ecco il comunicato con cui si annuncia la chiusura degli uffici:

“A seguito del verificarsi di una positività tra gli amministratori che si sono recati negli uffici comunali negli ultimi giorni, sono stati immediatamente messi in atto i protocolli anti-Covid:

– il personale e gli amministratori venuti a contatto diretto con il positivo negli ultimi giorni si sono sottoposti a tampone questa mattina e domani verranno comunicati gli esiti;

– tutti gli uffici comunali di Pisticci e Marconia sono stati sanificati e saranno chiusi al pubblico oggi e domani e, in caso di accertata negatività dei tamponi, riapriranno regolarmente al pubblico lunedì 9 novembre.

Per eventuali urgenze si prega di contattare gli uffici agli indirizzi mail dei vari settori, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, o all’indirizzo pec comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it.”