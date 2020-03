Anche gli ultimi luoghi di incontro di Matera come parchi, cimiteri ( consentite solo le tumulazioni) e bagni pubblici (fatta eccezione per quelli autopulenti di piazza Ascanio Persio) sono stati interdetti alla frequentazione e all’uso dei cittadini. Il provvedimento rientra tra le misure di contrasto all’epidemia da coronavirus covid-19 adottate dall’Amministrazione comunale, in continuità con i decreti ministeriale e regionali. Continuano, intanto, i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle prescrizioni. In giro solo per necessità…e da comprovata motivazione.

COVID-19, il Comune chiude alle visite i cimiteri, i parchi cittadini e i bagni pubblici

