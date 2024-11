Chiusa da ieri la bretella che collega la Cavonica a San Mauro Forte

Con ordinanza n.33/2024 del Sindaco Nicola Giuseppe Savino, è stata disposta -da ieri 25 novembre e “fino a cessata esigenza“- la chiusura al traffico della bretella che collega la fondovalle Cavonica a San Mauro Forte, precisamente nel tratto “Salice-Caldaro“. La chiusura si è resa necessaria -si spiega nel provvedimento- per consentire alla ditta appaltatrice di eseguire i lavori del 2° lotto funzionale della bretella in questione, in sicurezza (per lavoratori e utenti della strada) e maggiore speditezza. Per accedere al comune dunque, fino alla riapertura del tronco (che presumibilmente -ci dice l’assessore ai lavori pubblici Mario Galgano, richiederà non meno di tre mesi), il traffico della Cavonica dovrà procedere sino all’innesto della provinciale Craco-San Mauro Forte. Considerata la tempistica, questo percorso dovrà, quindi, essere seguito anche da tutti coloro che decideranno di raggiungere la comunità sanmaurese in occasione del tradizionale Campanaccio, previsto dal 16 al 20 gennaio 2025.

