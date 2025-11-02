Chitchat Audio. IIS ”Pentasuglia” e studio Antani si mettono alla recchia…

…con una fase di sperimentazione che promette di portare valore aggiunto alla ”messaggeria” vocale in generale e in applicazione che abbiamo visto in pratica, nel centro di Matera, grazie alla creatività innovativa sul campo di Luca Acito e dello Studio Antani https://giornalemio.it/cronaca/luca-si-e-messo-alla-recchia-e-con-il-chitchat-su-matera-ha-scoperto-che/ . In questo caso, la sperimentazione che partirà lunedì 3 novembre, coinvolgerà anche i genitori dei ragazzi con una risposta a 4 domande. Anonimato garantito e chissà che ” Chit…Chat” mminnz alla chiazz, stavolta a scuola, non si migliorino comunicazione, formazione e didattica. Attendiamo il report, se vi piacciono gli anglicismi, o il rapporto finale della sperimentazione come si dice in italiano.



ChitChat audio: al via la sperimentazione all’IIS Pentasuglia

Dal 3 novembre, grazie alla collaborazione tra l’IIS Pentasuglia e lo StudioAntani di Matera, partirà un progetto sperimentale legato all’installazione, per la prima volta in una scuola, del CHITCHAT AUDIO, il dispositivo interattivo nato dalla creatività di Luca Acito per trasformare gli spazi pubblici in punti di dialogo.

L’iniziativa ha come obiettivo raccogliere idee, opinioni e consigli per la realizzazione di un’indagine sociale, finalizzata alla promozione del benessere e al potenziamento della qualità educativa e organizzativa all’interno della comunità scolastica.



La sperimentazione, rivolta a tutti gli studenti del Pentasuglia e ai loro genitori, prevede la registrazione libera e volontaria di messaggi vocali in risposta a 4 specifiche domande, una per ogni settimana di novembre, proposte dal dispositivo.

Grazie all’intelligenza artificiale il sistema trasforma automaticamente le voci rendendole anonime, per permettere ai ragazzi di esprimersi liberamente senza paura del giudizio.

Al termine delle 4 settimane tutti i messaggi raccolti saranno analizzati per creare un report statistico con i temi principali emersi, le opinioni più ricorrenti e per capire meglio quello che gli studenti pensano e desiderano.

I messaggi audio più interessanti e divertenti, con le voci anonime, potranno diventare dei reel o podcast per continuare il confronto anche online.

ChitChat è un progetto di Studio Antani in collaborazione con Namias e 3Logic.