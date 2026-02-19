ChitChat a Miglionico per una nuova Idea di Serbatoio

E quella struttura identitaria della vita economica e sociale di Miglionico (Matera) recuperata alla pubblica fruizione, dopo un intervento di restauro, attende che i concittadini suggeriscano , attraverso quella trovata a metà tra il reale e il multimediale, che il dispositivo ”Chit chat” ideato dallo studio Antani e sperimentato con successo a Matera e a Potenza, che vengano fuori idee costruttive per ”Che farne?” del vecchio-nuovo serbatoio. E l’acqua è un tema di stretta attualità in Basilicata, dove abbiamo perso con la nascita della società ministeriale Acqua Sud spa autonomia decisionale e gestionale, con il paradosso persistente di tanti invasi e reti colabrodo, e le restrizioni puntuali che stanno interessando a rotazione tutti i centri. Un luogo per la riscoperta di buone pratiche per campagne sul risparmio per incontri e iniziative a tema o per l’avvio di campagne di solidarietà (pompe, pozzi, opere irrigue ecc) per le popolazioni del terzo mondo( la desertificazione avanza anche noi) che ne hanno bisogno. E poi un po’ di satira non guasta con spazio ai creativi delle vignette e dei murales. Una su tutte in voga anche da noi…”Quando l’acqua è poca la papera non galleggia”. Sindaco Traietta apra pure il rubinetto delle idee…



IL COMUNICATO STAMPA

Un serbatoio di idee: Domenica 22 febbraio l’evento di apertura dello stabile idrico di Miglionico(MT)

L’imponente immobile idrico situato nel cuore del centro storico di Miglionico Domenica 22 Febbraio aprirà le sue porte alla cittadinanza.

Lo stabile che si erge oltre l’altezza del castello del Malconsiglio, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione esterna e del solo piano terra grazie all’Amministrazione Comune con il progetto “Aree degradate” e la sorveglianza della struttura di Acquedotto Lucano.

I lavori, eseguiti dall’impresa Edil costruzioni – La fenice con la supervisione dell’Arch.Silvia Parentini, e della durata di 18 mesi, hanno interessato anche il fotografo Mario Cresci che, grazie alla Fondazione Dioguardi con “Cantiere evento”, in occasione dell’inizio del cantiere nel 2025, ha voluto omaggiare la comunità di Miglionico con l’imponente opera “No alla guerra” e la raffigurazione del “Cristo Passo”.

Per l’occasione di Domenica 22 febbraio, l’amministrazione comunale, con l’ultima parte del progetto del Ministero degli esteri “Turismo delle radici” e grazie alla collaborazione con Acquedotto Lucano che detiene la concessione dell’immobile, aprirà il piano terra della struttura e con il ChitChat dello Studio Antani coinvolgerà la popolazione per immaginare la destinazione dello spazio. Il ChitChat Audio è un dispositivo interattivo – creato da Studio Antani – che permette di registrare e condividere messaggi vocali. È uno strumento innovativo di partecipazione diretta. “Siamo lieti di metterlo a disposizione di un progetto che punta a coinvolgere la comunità per raccogliere storie e memorie del vissuto personale ma anche opinioni, idee e proposte per il futuro del palazzo del Serbatoio.” Luca Acito – direttore creativo Studio Antani.

L’apertura straordinaria sarà animata dall’Associazione “Lucania in musica” e i suoi artisti che metteranno a disposizione la loro arte per la comunità.



“La struttura di Acquedotto Lucano si è impegnato a dismettere questo serbatoio dopo i lavori al fungo di Contrada Serre – dichiara il Sindaco Traietta – e data la nostra politica sugli spazi pubblici saranno i cittadini a scegliere cosa immaginano per il futuro di questo stabile”.

La prossima apertura straordinaria dello stabile idrico avverrà nel week end del 21 e 22 Marzo in occasione delle giornate FAI di primavera dove sarà inaugurata una mostra dedicata alla risorsa dell’acqua dove saranno i ciceroni del plesso di Miglionico a guidare cittadini e turisti negli spazi del grande serbatoio.