Un argomento sentito dagli operatori turistici del Metapontino, come per i colleghi di altre regioni, che con la introduzione delle nuove norme devono fare i conti con bandi di gara e le incertezze che ne conseguono sul piano degli investimenti, dell’occupazione e dei prezzi. Questione ancora calda che va affrontata sotto diversi aspetti, aldilà della scelta dei ricorsi al Consiglio di Stato. Il convegno organizzato nei giorni scorsi dall’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) sul tema ‘’La situazione attuale e le prospettive. Le concessioni demaniali dopo l’adunanza plenaria e gli ultimi interventi normativi’’ è stata l’occasione per fornire al settore e agli amministratori locali utili elementi a difesa come ricorda il presidente dell’Aiga della provincia di Matera, avvocato Francesco Paolo Chita, del comparto turistico balneare che -con l’agricoltura – rappresenta uno dei punti di forza dell’economia locale. “Nell’organizzare questo evento, la Sezione AIGA di Matera -ha detto l’avvocato Francesco Paolo Chita- ha inteso promuovere un tema di strettissima attualità, quale appunto quello delle concessioni demaniali, alla luce delle recenti pronunce dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Il contributo dato al dibattito è stato volutamente multidisciplinare, composto dunque da una sessione politica e una accademico-giuridica, poiché il settore del turismo, in particolare quello balneare, è nel nostro territorio secondo solo a quello agricolo, prima fonte di reddito, e il mondo del diritto è chiamato a risolvere le problematiche sociali e non solo derivanti dalle ultime decisioni in merito; al fine di riuscire ad offrire alla politica le soluzioni più adeguate’’. E che arrivino prima dell’estate…