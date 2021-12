La presenza di un cassone per raccogliere il materiale ammassato negli anni in quel deposito dell’ex Esab, poi Alsia, al rione Piccianello, in via Cererie, ha destato curiosità tra passanti e residenti. E la cosa potrebbe precludere alla demolizione del vecchio fabbricato, in disuso da tempo, e a sbloccare tra una giunta comunale e l’altra un’opera di ”interesse pubblico”, ma da realizzare con risorse private, per la realizzazione della nuova mensa dei bisognosi intitolata a ”Don Giovanni Mele”. Progetto rivisto, rispetto alla prima stesura. Non resta che attendere l’avvio dei lavori e l’apposizione del cartello di cantiere.



Il COMUNICATO DEL COMUNE DI MATERA DEL 10 GIUGNO 2021

NUOVO AVVIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEI POVERI

Il Consiglio comunale all’unanimità ha confermato l’interesse pubblico per la Mensa Don Giovanni Mele

La mensa dei bisognosi intitolata a don Giovanni Mele ha un nuovo progetto, per il quale il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha confermato l’interesse pubblico alla realizzazione. Una decisione che è stata assunta all’unanimità, ribadendo l’importante funzione di inclusione e aggregazione sociale dell’iniziativa

Confermando l’ubicazione del centro tra via Cererie e via Umbria, al rione Piccianello, in un’area appartenuta all’Alsia e trasferita al Comune di Matera, il nuovo progetto si sviluppa su un unico livello fuori terra di 276 metri quadrati, con ampi spazi liberi all’aperto per l’accoglienza, in un’area verde di oltre 360 metri quadri, priva di barriere architettoniche e dotata di zone per il parcheggio.

Le scelte progettuali sono ispirate a criteri di sostenibilità, prevedendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili, sistemi di monitoraggio dei consumi, impiego di tecniche per l’uso razionale delle risorse idriche, anche attraverso la raccolta dell’acqua piovana e l’utilizzo di sistemi anti-spreco.

Per evitare il prolungarsi dei tempi di realizzazione dell’opera, con la delibera approvata ieri il Consiglio comunale ha stabilito che entro i prossimi sei mesi sarà eseguita una verifica rispetto al ritiro del titolo abilitativo e alla presentazione della richiesta di permesso di costruire. La realizzazione della nuova struttura sarà completamente a carico della associazione onlus “Don Giovanni Mele”, mentre il fabbricato attualmente presente nell’area ex Alsia dovrà essere demolito, in quanto da decenni completamente abbandonato e pericolante, come accertato dai tecnici del servizio Patrimonio del Comune