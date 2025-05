Chiorazzo (BaCC): Altro che “tutto a posto”. La verità sul PNRR viene a galla dai documenti. Ai lucani non si mente.

“La verità, come sempre, alla fine viene a galla e la verità sul definanziamento dei fondi del PNRR delle tratte ferroviarie di interesse lucano voluto dal Governo Meloni ci dice due cose in più: che la giunta regionale continua a mentire ai suoi cittadini, e che bisogna mobilitarsi per evitare l’ennesima incompiuta.” E’ quanto ribadisce oggi il vice presidente del consiglio regionale di Basilicata Angelo Chiorazzo con una nota in cui specifica che “A confermare l’allarme da noi lanciato ieri arriva la relazione alla proposta di revisione del PNRR approvata ieri dal Governo e trasmessa alla Commissione Europea: le tratte ferroviarie Grassano–Bernalda e Battipaglia–Romagnano vengono definanziate o drasticamente ridimensionate, a causa dei ritardi autorizzativi e dell’assenza di avanzamenti concreti. Era esattamente ciò che avevamo denunciato, frutto, come sempre, di verifiche puntuali. Altro che “tutto a posto”. Mentre Bardi gira tra fiere e cerimonie e il suo Vice Presidente Pepe si affanna a raccontare cantieri che camminano da soli, ieri al tavolo della Cabina di regia del PNRR, dove si approvavano le modifiche agli investimenti ferroviari, insieme al governo era presente il Presidente della Conferenza Stato-Regioni. A questo punto non sappiamo dire se per i lucani sarebbe peggio sapere di essere governati con la menzogna o da chi nemmeno si rende conto di ciò che succede su opere strategiche per la Basilicata e si affanna in smentite di maniera. Noi continueremo a fare la nostra parte, non per dire “ve lo avevamo detto”, ma per rispetto verso i cittadini lucani. Perché governare non è fare propaganda: è assumersi responsabilità, affrontare i problemi con serietà e dire la verità. Siamo pronti a fare la nostra parte affinché il problema sia risolto, o reinserendo i nostri cantieri nel PNRR o indicando immediatamente altre fonti di finanziamento. Perché un’opposizione responsabile serve a risolvere i problemi. Non consentiamo né al vicepresidente Pepe né a nessuno di provare a sminuirne il ruolo minimizzando con la menzogna gli allarmi che vengono lanciati. E anche per questo aspettiamo una risposta completa e puntuale dal Presidente Bardi all’interrogazione che, come Basilicata Casa Comune, abbiamo presentato chiedendo da subito di superare la sudditanza verso il governo nazionale, lavorare solo nell’interesse dei lucani e sapere, per esempio, questo definanziamento cosa comporterà oltre ad un sicuro allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi.”

