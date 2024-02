Chiesa ” San Leonardo” nel degrado…pensaci tu

Non è la prima volta che ce ne occupiamo, l’ultima il 13 gennaio scorso https://giornalemio.it/cronaca/san-leonardo-nel-degrado-altro-che-trentennale-unesco/, ma finora non si è mosso nulla. Manutenzione nei rioni Sassi, ridotta all’osso, mentre si pensa alla gestione provvisoria del Museo demoetnoantropologico di Matera ( Mudeam) con la prospettiva, così pare, di una Fondazione ( non sarebbe la prima) per i beni ”comuni”. Giusto pensarci ma situazioni come quella della chiesa rupestre di San Leonardo meritano attenzione e interventi. Comune, enti di tutela e privati devono fare la propria parte, altrimenti- e le cose stanno così, purtroppo-il trentennale Unesco è passato invano. Antonio Serravezza con le foto di Raffaele Latorre, parla de ” LA VERGOGNA ” NON CANCELLATA! CHIESA RUPESTRE SAN LEONARDO RIONE MALVE , SASSO CAVEOSO UNA DELLE ZONE PIÙ VISITATE DAI TURISTI. NON SERVONO PAROLE ORMAI…MA FATTI SERI ED IMMEDIATI. Attendiamo, gradito, anche un intervento di San Leonardo .