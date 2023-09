Chiesa san Domenico ancora chiusa… Chi e che si aspetta?

Ci avviamo al decennale dalla chiusura della Chiesa di San Domenico, cominciata l’8 marzo del 2014 con una ordinanza del sindaco del tempo Salvatore Adduce, a causa di problemi statici che avevano compromesso soprattutto il versante prossimo a via San Biagio, in linea con ambienti soprastanti, dove sono allocati uffici della Prefettura. Ci furono interventi di somma urgenza, una timida riapertura, e poi la chiusura definitiva nel 2015. Da allora tanti appelli e ricordiamo quelli del compianto Don Mimì Falcicchio, parroco della vicina chiesa di San Giovanni Battista, che le aveva provate in ogni direzione prima di lasciare questa terra. Siamo fermi, si fa per dire, in assenza di comunicazioni ufficiali all’annuncio dell’ex parlamentare della passata legislatura Luciano Cillis, ex M5S,esponente lucano di “Insieme per il Futuro”. Furono stanziati con decreto del del Ministero della Cultura, nell’ambito del depotenziato Piano nazionale di ripresa e resilienza, 250 milioni di euro finalizzati ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri e campanili».

“Giungono così in Basilicata – aveva dichiarato il parlamentare – oltre 19,5 milioni di euro. A Matera la quota più corposa (12,7 milioni), per il restauro delle chiese di San Domenico e San Francesco d’Assisi e del Complesso monumentale di San Pietro Caveoso. Ad Irsina, invece, con 1,85 milioni di euro si provvederà alla messa in sicurezza della chiesa di San Francesco d’Assisi. Gli interventi in provincia di Potenza – ha aggiunto – interesseranno cinque comuni differenti: Avigliano, Lauria, Muro Lucano, Maratea e Pescopagano per un totale di quasi cinque milioni di euro’’. Parlamentare soddisfatto- “La misura “Turismo e Cultura” del Pnrr -aveva dichiarato Cillis- ci permetterà di dare, in questo modo, nuovo lustro ai nostri luoghi di culto, cari ai lucani e apprezzati dai tanti visitatori e turisti della nostra terra. Monitoreremo l’iter di spesa che dovrà necessariamente esaurirsi entro il 2026, come tassativamente previsto per tutte le misure del Pnrr’’. Monitoraggio? Cillis non è più in Parlamento e sappiamo bene della “evanescente” rappresentanza di Matera e della sua provincia a Roma. Notizie del progetto? I soldi ci sono ? San Domenico, pensaci tu…tante domeniche, e feste comandate, con la tua chiesa chiusa e in pieno centro, sono una questione da risolvere. Attendiamo rintocchi di campane per inizio lavori….