Chiesa materana in Festa per Carro 2 luglio e Mons Colajanni

Mettere insieme e in sequenza di due lieti annunci per la Chiesa e la comunità materana è di buon auspicio e invita a prendere nota e a partecipare. La prima riguarda la presentazione del bozzetto del carro trionfale 2024, realizzato dall’artista Francesca Casione, che si terrà sabato 13 gennaio alle 11.00 in Cattedrale. L’altra riguarda la consacrazione episcopale di monsignorBiagio Colaianni, nominato nel dicembre scorso arcivescovo metropolita di Campobasso Bajano. La concelebrazione si terrà sabato 10 febbraio alle 16.00 presso il Palasassi di via delle Nazioni Unite.



L’ANNUNCIO DELLA PRESENTAZIONE DEL BOZZETTO DEL CARRO TRIONFALE

Il Presidente Bruno Caiella, il Delegato Arcivescovile Don Francesco Di Marzio ed il Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna, sono lieti di annunciare che Sabato 13 Gennaio 2024, alle ore 11:00, nella Basilica Cattedrale di Matera, avrà luogo la cerimonia di presentazione del bozzetto vincitore del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale – edizione 2024.

Oltre a scoprire il bozzetto vincitore, realizzato dall’artista materana Francesca Cascione, verranno svelati tutti i bozzetti pervenuti all’Associazione: sei in lizza nella categoria “amatori del carro” e due nella categoria “costruttori del carro”; la cerimonia si terrà alla presenza di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo – Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, delle autorità civili e militari, nonché dei soci promotori della Festa e vedrà la premiazione di tutti gli autori dei bozzetti presentati.

La cittadinanza è invitata!

In cammino verso il prossimo due luglio,

Evviva Maria, Evviva Matera!



E QUELLO PER L’ANNUNCIO DELLA

CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI S.E. MONS. BIAGIO COLAIANNI

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI CAMPOBASSO-BOJANO

Mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 12.00 nella Basilica Cattedrale di Matera veniva dato l’annuncio ufficiale che il Santo Padre aveva nominato Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano il Rev. Mons. Biagio Colaianni del Clero di Matera-Irsina, fino a quel momento Vicario Generale della Diocesi e parroco.

Nei giorni successivi l’Arcivescovo, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, provvedeva a costituire una Commissione per l’organizzazione della solenne concelebrazione formata da:

Ufficio Liturgico

Ufficio Tecnico

Economato

A questi sono stati aggiunti:

Nuovo Vicario Generale

Ufficio Comunicazioni sociali

Di comune accordo con l’Arcivescovo eletto e con la Chiesa di Campobasso-Bojano è stato stabilito che l’ordinazione venisse celebrata nel vespro di sabato 10 febbraio alle ore 16.00, vigilia della Madonna di Lourdes verso la quale Mons. Colaianni ha una speciale devozione.

Il luogo della solenne concelebrazione è stato individuato presso la struttura del Palasassi di Matera in Viale della Nazioni Unite: contemporaneamente la cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva nella vicina chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata dove, al momento previsto dalla liturgia, sarà possibile ricevere l’Eucaristia.

Non disponendo la nostra città di una struttura capace di accogliere tutti quanti vorranno partecipare, ad ogni singola parrocchia sarà assegnato un numero limitato di pass necessari per accedere al Palasassi: ciascun parroco provvederà a distribuirli ai fedeli.

Nella chiesa dell’Addolorata si potrà accedere liberamente.

Parteciperanno alla cerimonia Vescovi, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, seminaristi delle Diocesi di Matera-Irsina, Tricarico e Campobasso-Boiano ma anche di Basilicata, Abruzzo e Molise, insieme a numerosi fedeli in arrivo dalla Diocesi Molisana così da coprire la capienza massima del Palasassi.

Il parcheggio della Parrocchia dell’Addolorata sarà riservato solo ed esclusivamente ai Vescovi e loro accompagnatori mentre le Autorità potranno accedere al Palasassi direttamente dal parcheggio del Liceo Classico.

Per tutti gli altri partecipanti, sacerdoti compresi, non è possibile assicurare alcun parcheggio.

S. E. Mons. Biagio Colaianni inizierà il suo ministero pastorale il 9 marzo 2024 alle ore 16.00 presso la Basilica Minore del Santuario della Vergine Maria Addolorata di Castelpetroso (Isernia). Inizierà così il suo ministero episcopale sotto la protezione della Patrona del Molise: un segno questo per indicare che nella Piena di Grazia si concentrano la totale fiducia nella volontà di Dio e la cooperazione gioiosa alle sue opere.

Quanti volessero partecipare alla cerimonia d’ingresso sono invitati a comunicarlo ai propri parroci che agiranno di comune accordo con la Commissione per l’organizzazione.

Eventuali altre comunicazioni saranno rese note a tempo debito ed in ogni caso consultabili direttamente sul portale del sito diocesano all’indirizzo: www.chiesadimaterairsina.it.

Matera, 8 gennaio 2024