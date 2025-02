Chiarimento all’IIS Pisticci/Montalbano tra Comitato dei genitori e Dirigente sul contributo volontario

Come era auspicabile, a distanza di qualche settimana da quando si era giunti sul limite delle denunce, all’IIS Pisticci/Montalbano è tornato il sereno tra il Comitato No Contributo” e la dirigente scolastica Mezzapesa. Oggetto del contendere un “contributo volontario” che nell’applicazione pratica diventava “obbligatorio”, contemplando delle limitazioni a chi non provvedeva a versarlo. Dopo le rigidità iniziali che abbiamo ripreso anche da queste pagine (https://giornalemio.it/cronaca/quel-contributo-volontario-delliis-pisticci-montalbano-ma-obbligatorio-di-fatto/), come potete leggere dal documento che segue, c’è stato un proficuo dibattito e chiarimento che consentirà di lavorare tutti insieme per creare le migliori condizioni di frequenza dell’istituto da parte degli studenti. Come è giusto che sia. Quel contributo era e rimane “volontario” ma nel contempo viene riconosciuto vitale al fine di garantire le attività scolastiche in un quadro di carenza di risorse pubbliche sufficienti. Risorse pubbliche che come oramai è chiaro mancano per tutte quelle attività che riguardano la vita dei cittadini (scuola, sanità, lavoro, assistenza alla povertà) ma ce ne sono a bizzeffe per continuare a comprare armi e ad alimentare una guerra. Ma tant’è. Pertanto ecco la nota diffusa al termine di questo confronto “Il “COMITATO NO CONTRIBUTO” dopo vari incontri avuti con il Consiglio d’istituto prima e successivamente con la Dirigente scolastica Cristalla Mezzapesa, dell’IIS Pisticci Montalbano, esprime la propria soddisfazione per i proficui risultati ottenuti.

È stata una discussione serena e civile, ascoltando gli uni le ragioni degli altri in modo da smussare le incomprensioni dovute ad una comunicazione non chiara e trovando soluzioni condivise per il bene degli istituti scolastici, del territorio ma soprattutto dei nostri ragazzi che frequentano le scuole.

Abbiamo molto apprezzato la testimonianza di attaccamento all’istituzione scolastica della Preside Mezzapesa, nonché la sua apertura al fine di stabilire un percorso condiviso da entrambe le parti e che garantisca l’inclusione di tutti gli studenti dell’IIS alle attività, siano esse curriculari o extra curriculari senza nessun elemento ostativo.

Allo stesso tempo, il comitato, comprende la fondamentale importanza che il contributo volontario riveste per l’ampliamento dell’offerta formativa, cosi come evidenziato nella circolare n 156 del 20/02/2025 e conferma la volontà di rendersi promotore di un’opera di sensibilizzazione, rendendosi sin da subito disponibile a condividere obiettivi e percorsi comuni con la Dirigente e i docenti tutti, cosi come già detto nell’incontro avvenuto il 13/02/2025 costituendosi di fatto in “Comitato Pro Scuola”.

È nostra premura evidenziare che il contributo rimane volontario e come tale va interpretato, senza che lo stesso generi alcuna discriminazione.

Inoltre riteniamo che per l’anno scolastico 2025/2026, sia importante programmare con anticipo, un incontro con studenti e genitori al fine di sottolineare l’importanza e l’utilizzo del contributo stesso.

Il “comitato pro scuola” che ovviamente è aperto all’ingresso di altri genitori è disponibile sin da subito ad avviare un percorso condiviso per una collaborazione con gli organi preposti, Dirigente e Docenti, lavorando a un progetto comune, insieme si può andare alla ricerca di partnership/sponsor che possano aiutarci a fornire agli istituti del territorio gli strumenti e le materie prime fondamentali per le attività scolastiche. Inoltre per il prossimo anno, considerato che per l’anno in corso non vi sono i tempi tecnici necessari, sarebbe opportuno che lo stesso contributo volontario debba avere più fasce e possa essere anche dilazionato in più rate in modo da avere un peso economico minore sulle famiglie, per l’anno in corso invece considerato che molte attività extra scolastiche sono in fase di programmazione va garantito a tutti la partecipazione così come abbiamo concordato nell’incontro di cui sopra.

Il Comitato ringrazia ancora la Preside Cristalla Mezzapesa per la disponibilità e il tempo dedicatoci e ringrazia inoltre il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano e il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, per l’importante ruolo di mediazione che hanno svolto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.