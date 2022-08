Chiara Rizzi (Onyx Libro) eletta Responsabile del Comitato Esecutivo regionale dei Presidi del Libro

Il percorso dell’Onyx Libro, la sezione dell’Onyx Jazz Club che nel 2017 è diventata Presidio del libro di Matera, si arricchisce di una nuova tappa. La referente Chiara Rizzi è infatti stata eletta Responsabile del Comitato Esecutivo regionale dei Presidi del Libro, associazione che promuove la lettura come piacere profondo e condiviso, capace di moltiplicare la curiosità verso il mondo e le sue innumerevoli storie, di sollecitare l’attenzione per l’altro e di consentire l’organizzazione, la realizzazione e la comunicazione di progetti e azioni sociali.

L’elezione è avvenuta a margine della riunione dei Presidi del libro della Basilicata (Bella, Ferrandina, Genzano di Lucania, Matera, Nova Siri, Policoro, Potenza) svoltasi il 2 agosto presso il Luc – Laboratorio Urban Center del Rione Spine Bianche a Matera, organizzata nell’ambito del Festival “Notte bianca del libro” promosso dall’associazione potentina “Letti di Sera”. All’incontro erano presenti la presidente nazionale Orietta Limitone e il direttore Angelo De Leonardis.

“Inizia una nuova nuova fase per i Presidi del libro della Basilicata – sottolinea Chiara Rizzi -. Ci sono importanti obiettivi da raggiungere e ho dato la mia disponibilità perché so di poter contare su un gruppo di donne e uomini che da anni lavorano per la promozione della lettura anche attraverso lo scambio con diverse forme espressive”.