Chiara, da Venosa, ad Affari tuoi…accetta 42.000 euro, nel pacco ne aveva 100 mila.

Non è tornata a mani vuote, la “pacchista” che questa sera rappresentava la Basilicata ad Affari tuoi, la trasmissione in onda su RaiUno e condotta da Amadeus. Infatti, Chiara, broker di assicurazioni, residente a Venosa (Potenza), ma originaria della vicina Puglia, ha vinto 42 mila euro. Ovvero l’offerta fattagli dall’infido “dottore” (quello che gioca al gatto con il topo, essendo l’unico a conoscere il contenuto dei pacchi) e che lei ha accettato nel momento in cui erano da aprire (oltre al suo n.4 assegnatogli dalla sorte) altri quattro pacchi, con un solo “blù” di 10 euro in circolazione. Gli altri erano da: 20.000, 50.000, 100.000 e 300.00 euro.

Una situazione sicuramente di grande difficoltà, dovendo scegliere (a fronte di due tiri proposti) tra il certo (42 mila euro) e l’incerto di una vincita molto più cospicua. E qui Chiara, che era accompagnata dal compagno Enzo lavoratore della PS, ha fatto la scelta -molto sofferta- di portare a casa la significativa somma propostagli. Da lì è iniziata la speranza di trovare, non nel suo, i 100 mila e i 300 mila. Ma così purtroppo non è stato e dopo aver individuato i 10 euro, i 20 mila euro e i 50 mila…..poco dulcis in fundo, sono rimasti da aprire il proprio (n.4) e il n.17. E in quello che la sorte aveva destinato a Chiara c’erano 100 mila euro. Ovviamente gran delusione, ma si sa…chi non risica non rosica. Anche se, spesso, chi ha risicato, volendo troppo, poi è rimasto con un pugno di mosche in mano. Insomma, in questo caso è valsa la regola del: pochi maledetti e subito! Da domani vedremo chi sarà a rappresentare la Basilicata in studio e che potrà tentare la fortuna a sua volta.