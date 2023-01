Chianche sistemate. Era ora!

Ce ne eravamo occupati in altri servizi,raccogliendo le segnalazioni di turisti, residenti e operatori economici e alla fine, sono passati tre mesi dall’ultimo servizio,quelle chianche sconnesse sono state sistemate come dimostra il cantiere di via Lucana, delimitato da strisce di plastica bianche e rosse. Bene. Basta poco per evitare che le casse comunali, le nostre, finiscano con l’indennizzare chi dovesse inciampare su una chianca sconnessa. Ci piacerebbe che questo tipo di interventi, che richiede una ”caldarella” di cemento è l’opera di un muratore, possa avvenire con celerità. E lo stesso è per le buche.Un sacchetto di conglomerato bituminoso a freddo, in questo periodo, o il ripristino di cordoli di marciapiedi o di aiuoli saltati possono evitare danni fisici sia per quanti hanno difficoltà di deambulazione, che a i pedoni di tutte le fasce di età. Buon senso è buon governo. Basta poco.