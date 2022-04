Si è svolta lo scorso Mercoledì 6 Aprile 2022 – Aula Consiliare Comune di Altamura, la serata di Premiazione della 𝟏^ 𝐄𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨 ❞𝐫𝐢-𝐒𝐂𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐝𝐢 𝐃𝐎𝐍𝐍𝐀❞promosso e realizzato dalla Rete Museale “Uomo di Altamura”, in collaborazione con il Comune di Altamura.

A vincere la foto n. 4. “Chiamami ancora nonna” scattata da Paola De Lucia.

La foto che aveva ottenuto più like su facebook, esattamente 504, nelle giornate di votazione del 29 e 30 marzo 2022, ed ha ottenuto anche la maggior votazione dalla giuria tecnica. Lo scatto sarà esposto in una mostra personale presso l’infopoint di Altamura – Via Treviso – dal 15 aprile al 2 maggio 2022.

Il contest, lo ricordiamo, ha contribuito alla campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza di genere.