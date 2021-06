La crisi economica e sociale che investe da un anno e mezzo il nostro paese ha determinato povertà e difficoltà in tante famiglie e piccole imprese. Certo i sostegni, reddito di cittadinanza e quant’altro messo in campo dallo Stato a attenuato ma non eliminato il pericolo per tanti dello scivolamento verso il sovraindebitamento e l’usura.

E per venire incontro a chi si è visto precipitare in tale condizione che “L’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” ha attivato il numero 366.4487510 e la posta elettronica basilicatafamiglie@gmail.com per permettere ai i cittadini, alle famiglie e alle piccole imprese a rischio di usura o sovraindebitate di poter chiamare o scrivere e fissare un appunto manto per trovare una risposta alle loro difficoltà economiche.”

“Lunedì mattina, 14 giugno 2021, alle 10,30 – ha affermato Angelo Festa – saremo nuovamente a Potenza, insieme a don Basilio Gavazzeni, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” e all’Amministratore delegato della Soc. Extinguo srl, presso la sede dell’ADOC Regionale, guidata da Nino D’Andrea, nel rione Malvaccaro, ove abbiamo avviato uno sportello di ascolto per incontrare famiglie e piccoli imprenditori in difficoltà economica e a rischio di usura, che questa pandemia ha messo ulteriormente in crisi e che potrebbe avere effetti devastanti.

L’intervento della suindicata Associazione e della Fondazione consiste innanzitutto nel dare sostegno alle vittime dell’usura, attraverso l’accompagnamento alla denuncia, ma anche di prevenzione, in tutte le forme possibili con piccoli contributi a fondo perduto, con la garanzia di prestiti presso banche convenzionate o l’attivazione delle procedure previste dalla Legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento.

Su questi temi occorre creare sinergie e implementare un rapporto virtuoso innanzitutto con le Amministrazioni Comunali, per una maggiore informazione sul territorio, ma anche con la Banca d’Italia, ABI, le banche locali e nazionali per aiutare le famiglie e le imprese messe in crisi di liquidità dalla pandemia del Covid 19.”