Chi rompe…e pagano gli autisti? Fast e Confsal denunciano

La strada è sempre la stessa, la provinciale Alvino-Ginosa, e il problema dei rischi e dei danni e dei danneggiamenti sono rimasti gli stessi, tant’è che i due sindacati denunciano il paradosso di doversi venire addebitati eventuali danni procurati dai passeggeri. Non è possibile, che a pagare debbano esseri i conduttori degli autobus, che devono preoccuparsi di tutti. Istituzioni ed Enti locali dove sono. Perché non si assumono le responsabilità fino in fondo? Comunicato eloquente in attesa di risposte. Ma è un periodo di ferie e aldilà dei tavoli su crisi idrica e incendi pare non ci sia posto per la sicurezza sulle strade…



comunicato STAMPA CONGIUNTO

S.P. 5 Alvino–Ginosa: lavoratori del TPL esposti a pericoli

quotidiani, e in caso di danni agli autobus, devono anche pagare.

Potenza, 24 luglio 2025.

Le Segreterie Regionali FAST CONFSAL Puglia–Basilicata e CONFSAL Basilicata, a firma

congiunta dei segretari Vincenzo Cataneo e Gerardo De Grazia, denunciano con forza una situazione

che ha ormai superato ogni limite di tollerabilità: la totale assenza di interventi strutturali sulla

Strada Provinciale n. 5, nel tratto compreso tra il bivio Alvino e Ginosa, e le conseguenze ingiuste e

inaccettabili che ricadono sui lavoratori.

Nonostante ripetute segnalazioni e solleciti formali inviati alle istituzioni, l’arteria continua a versare

in condizioni critiche, aggravate dall’intenso traffico pesante e dalla scarsa manutenzione (vegetazione

incolta, alberi pericolanti, carreggiata danneggiata). Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi episodi

di danneggiamento ai mezzi aziendali, fortunatamente senza feriti, ma con evidenti ripercussioni

materiali.

A rendere ancora più grave il quadro, è la pratica assurda e inaccettabile – che ci è stata segnalata con

crescente frequenza – secondo la quale in caso di incidente o danneggiamento del bus, le spese per i

danni vengono addebitate direttamente agli autisti, anche quando le cause sono chiaramente

riconducibili allo stato pericoloso della strada.

«È inaccettabile – dichiarano Cataneo e De Grazia – che i lavoratori del trasporto pubblico locale, già

costretti a prestare servizio in condizioni di rischio quotidiano, debbano subire anche il danno

economico per eventi non imputabili alla loro condotta, ma alla mancata messa in sicurezza del tratto

stradale. Si tratta di una violazione evidente dei più basilari diritti lavorativi e di un’ingiustizia

intollerabile.»

Le due organizzazioni sindacali ( Confederale CONFSAL e la Federazione Trasporti aderente) hanno

reiterato alle autorità la richiesta urgente di:

• convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale con tutte le parti interessate;

• interventi immediati e strutturali per la messa in sicurezza della S.P. 5;

• assunzione di responsabilità da parte dell’azienda nei casi di danni legati a condizioni

stradali, sollevando i lavoratori da ogni onere economico ingiustificato.

In assenza di risposte concrete e tempestive, le segreterie si riservano di attivare ogni via formale,

legale e mediatica, coinvolgendo gli organi di vigilanza, le procure competenti e l’opinione

pubblica, affinché venga posta fine a questa grave situazione di rischio e vessazione.

«I lavoratori non sono carne da macello, né un bancomat per coprire le inefficienze altrui – concludono i

segretari regionali –. La sicurezza e la dignità professionale non sono opzionali, ma un dovere per ogni

istituzione e azienda seria.»

Ufficio Stampa