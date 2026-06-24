Chi mente? Il Capo della NATO o il governo Meloni? La nostra sicurezza in mano a felloni ed incompetenti.

Sappiamo tutti che la verità è la prima vittima della guerra. La storia ne è piena di casi calmorosi o di normale azione di propaganda. Quella che sta andando in scena in questi giorni, in queste ore, sul livello di apporto fornito dall’Italia e dall’Europa ai bombardieri USA per i suoi attacchi illegali all’Iran ne è un’altro plastico episodio. Solo che sta scadendo in una sceneggiata di quart’ordine a causa della pessima qualità dei personaggi in campo che occupano -del tutto inopinatamente- posizioni così importanti nei destini delle vite di ognuno di noi. E così, dopo la lamentela plateale di Trump dei giorni scorsi per lo scarso apporto dell’Italia e degli altri Stati UE a supporto della sua guerra contro l’Iran, sfociata in attacchi personali sia alla Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che ai leader di Francia, Gran Bretagna e Germania. In modo particolare veniva lamentato che non erano state messe a disposizione a sufficienza le basi per lo scalo e le ripartenze dei propri aerei (caccia e bombardieri). Meloni rispondeva: “riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana.” Lasciando intendere che non si fosse andato oltre il dovuto, considerato che l’attacco contro l’Iran non è avvenuto nell’ambito del perimetro degli accordi in essere e chiaramente contraria al nostro dettato costituzionale. Ma ecco che in queste ore il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, scompagina tutto è diffonde un’altra versione dei fatti. Intervistato da Fox News, rispondendo alle lamentele di Donald Trump ( che sta per incontrare) ha affermato: “Comprendo perfettamente la delusione ma se prendiamo ad esempio l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane italiane a per supportare l’operazione. Quindi si tratta di un numero enorme.” Non solo, ha aggiunto che: “Se si guarda a tutta l’Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo.”

Ma ecco, a stretto giro, il ministero della Difesa italiano respingere la ricostruzione di Rutte sull’uso delle basi italiane nell’ambito dell’operazione statunitense Epic Fury. “Al fine di evitare inutili e pretestuose polemiche”, la Difesa ha ribadito in un comunicato “senza tema di smentita” che l’Italia e il ministero della Difesa hanno “sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l’utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti”. E che il governo “ha fatto esattamente quanto dichiarato alle Camere”, autorizzando “esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell’ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti”.

La Difesa sottolinea inoltre che, nei casi in cui si è prospettata una richiesta al di fuori di questo perimetro, “l’Italia non ha concesso l’autorizzazione. Per questo sorprende che il segretario della Nato, che nulla ha a che fare con l’operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace confondendo la tipologia dei voli autorizzati”.

Secondo il ministero, “sarebbe bastato un approfondimento alla fonte” per avere “la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto e avviene ogni giorno”: l’Italia autorizza “esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Una linea che, conclude la Difesa, Roma ha sempre seguito e continuerà a seguire “in vigenza degli attuali accordi”. (NdR: Nel linguaggio militare per attività cinetica si intende qualsiasi operazione di combattimento che prevede l’uso della forza fisica e di armi per distruggere bersagli o neutralizzare il nemico). Insomma, Rutte sarebbe un grande incompetente, accusato di mischiare ceci e fagioli senza saperli distinguere. E’ questa la sostanza del comunicato del ministero guidato da Guido Crosetto. E allora, diverse domande, nascono come al solito spontanee: Chi mente? E ancora: se questo è il livello di (in)competenza e capacità di gestione di questi ruoli di così grande e delicata responsabilità, quale è il grado di pericolo a cui siamo esposti come cittadini? Quali verità ci raccontano e quante ce ne nascondono rispetto a questa che sembra essere, ad esempio, la corsa verso una guerra sempre più esplicita con la vicina Russia? Rutte oggi incontra Trump a Washington, quello che un anno fa durante una conferenza stampa chiamò amorevolmente “papino“. Forse voleva solo ingraziarselo, temendo di essere a sua volta preso a pesci in faccia. Ma allora: è davvero utile rimanere ancora legati ad ambienti e organizzazioni desuete (NATO), così degradate negli scopi e nella loro reale autonomia rispetto alla potenza USA?