Chi la dura la vince. Aprono a Potenza gli asili nido aziendali.

E il presidente del Cseres,Pietro Simonetti, che si è impegnato per l’avvio di quei lavori non può che è essere soddisfatto di una notizia tardiva,attesa da sei anni. Manca all’apPello la biblioteca dell’Infanzia. Chissà che il Patrono di Potenza San Gerardo non faccia il miracolo.



LA NOTIZIA

Gli asili nido aziendali del San Carlo,Regione ed Unibas, a distanza di 6 anni dall’appalto,saranno finalmente riaperti.

La notizia e’pervenuta da fonti della Regione.

Sarebbero stati risolti le questioni relative alla attuazione delle leggi regionali e nazionali che regolano la gestione dei siti e dei relativi presidi didattici e strutturali.

Una buona notizia,anche se tardiva,accompagnata anche dall’eventuale ospitalita’ di bambini al di fuori della platea dei dipendenti degli Enti interessati.

Adesso attendiamo notizie da Comune di Potenza sul destino della Biblioteca dell’infanzia inopinatamente chiuso da mesi per altro utilizzo.

Attualmente trentamila volumi ed altro sono stati stoccati in un magazzino.

CSERES

Pietro Simonetti

