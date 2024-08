“Chi ha polvere spara” a Matera presentato il romanzo di Donato Montesano

“Un buon libro una birra e poi….” (pensando al grande Battisti), una conversazione fluida e ricca di curiosità tra Donato Montesano, autore del romanzo “Chi ha polvere spara” edito da Eretica- e Milena Mucci, hanno fatto dimenticare per qualche ora l’insopportabile calura estiva. Il romanzo, presentato ieri presso il Birrificio 79 in via delle Beccherie, 54, è ispirato alla storia vera dell’ex rapinatore lucano Pancrazio Chiruzzi. “Chi ha polvere spara” è un antico modo di dire tipicamente lucano. Un invito a mettere la propria pelle in gioco, a mostrare ciò che si è, a cercare quel che si vuole. Ma nel romanzo il nonno del protagonista Pancrazio detto Pan, è anche un maestro dei fuochi d’artificio.



“Trovare il titolo è sempre la cosa più difficile da fare quando si scrive un libro. Questo titolo mi è sembrato subito giusto, ha detto l’autore, perchè racchiude tanti significati tra cui anche quello di tramandare un modo di dire che altrimenti rischierebbe di scomparire“. Il libro racconta una storia incredibile, ha una struttura molto articolata ed è ricco di personaggi e tematiche quali l’amicizia, l’emigrazione, lo sfruttamento in fabbrica, il tema della situazione delle carceri italiane e ovviamente l’amore. Tematiche che scaturiscono dalle storie e dai colpi messi a segno da Pan e dai suoi amici.

Cinquantasette rapine in tutto, una enormità ma tutte messe a segno con “un’etica“, quella di utilizzare le armi ma non sparare mai un colpo sugli uomini o gli ostaggi. A sorpresa, durante la presentazione, è arrivato il vero Pan Chiruzzi, che oggi dopo aver scontato una pena di quarantadue anni in diverse carceri italiane, vive a Bernalda con sua moglie e suo figlio. A fine presentazione Pan è stato invitato a salutare i presenti e per lui è stata l’occasione per ribadire di non essersi mai macchiato le mani di sangue. “Sono stato un bandito, ho studiato e messo a punto colpi che molti credevano impossibili a banche inespugnabili ma mi sono sempre circondato di amici sinceri e leali, perchè l’amico non può tradirti altrimenti tradirebbe in primis se stesso e con questa convinzione quando facevamo le rapine sapevamo di avere le spalle coperte gli uni gli altri. E poi ha continuato. Ho sempre goduto del rispetto di giudici e forze armate che riconoscevano in me la mia “etica” di rapinatore. Insomma un libro che troverebbe un naturale seguito in una trasposizione cinematografica o seriale. E chissà.

“Questa storia mi ha appassionato sin dalla prima volta che l’ho sentita da ragazzo, ha commentato Donato Montesano, tanto da decidere di voler incontrare Pancrazio Toscano e tramite un suo cugino di Tricarico sono andato a trovarlo a casa. Ci ho impiegato sette anni per scrivere questo romanzo (che si ferma ad un Pan che ha 22 anni) e adesso, presentazione dopo presentazione, per me è come un cerchio che si chiude perchè tutte le parole che ho scritto le affido ai lettori e abitano in nuove persone. La mia missione di scrittore è finita. Ed è una bella sensazione di completezza.

Note sull’autore

Donato Montesano è nato a Tricarico (MT) nel 1991. Dal 2012 ha partecipato a numerosi concorsi letterari, risultando finalista e vincitore di diversi premi regionali, nello stesso periodo, ha preso parte a vari tour del maestro Antonio Infantino, leggendo estratti dei suoi racconti durante i concerti. Attualmente, fa parte del collettivo musicale Mattone su Mattone, con cui propone testi sperimentali su basi musicali di Mattone.

La sua raccolta di racconti “I grandi scrittori non mangiano” segna il suo esordio letterario. Prima della pubblicazione, è stata premiata come migliore opera inedita al “Premio Giovane Holden”. Dopo la pubblicazione con Eretica Edizioni, il libro è stato candidato a premi come il Premio Carlo Levi, vincendo il Premio Roubiklon 2019 e ottenendo una menzione speciale al Premio Mazara Opera Prima.