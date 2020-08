E’ un migrante nigeriano, in passato ha soggiornato a Irsina, che versa in pessime condizioni nell’Ospedale di Foggia. L’appello di Africa United rivolto a enti e associazioni materane è finalizzato a individuare contatti, amicizie, che possano condurre al suo nucleo familiare. Fate girare questo link.

“Appello di Africa United ad enti e associazioni di Matera: chi ha conosciuto Nwokoro Bright ci aiuti, versa in condizioni di salute estremamente critiche”

L’associazione Africa United di Foggia lancia un appello alle associazioni che si occupano di migranti in territorio di Matera e alle istituzioni preposte per rintracciare conoscenti e/o persone venute a contatto con Nwokoro Bright, nigeriano classe ’84, residente nel Comune di Irsina.

Nwokoro è ricoverato dal 09 agosto scorso presso l’Ospedale di Foggia e versa in condizioni di salute estremamente critiche. Africa United di Foggia è impegnata nella ricerca di informazioni che possano ricondurre alla sfera familiare e parentale del ragazzo, finalizzate a metterli a conoscenza dello stato del loro congiunto.

Si prega di dare a questo appello umanitario la massima diffusione. Si allega anche foto di Nwokoro Bright per facilitare il riconoscimento da parte di singoli, associazioni o enti entrati in contatto con lui nel suo periodo di permanenza nel Materano.

Per ogni segnalazione o informazione utile contattare il numero WhatsApp +393882416115

Foggia, 13 agosto 2020

Con preghiera di pubblicazione