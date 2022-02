Quando l’Italia delle mancate scelte, su problemi che riguardano la vita e i comportamenti dei cittadini (dall’eutanasia, allo ius soli, alla genitorialità ecc) finisce contro il muro degli errori, dei rinvii, dei compromessi o dell’indifferenza è una sconfitta per tutti. In primis per la politica incapace di decidere per tempo su temi di stretta attualità, che lasciano persone e famiglie nel loro dramma. La recente bocciatura sul referendum dell’eutanasia, formulato male, da parte della Costituzionale ripropone tutta la questione del fine vita. E su questo aspetto occorre ripiegarsi. Il governo del ”tutti insieme incompatibilmente’, che lavora e non da ora per le politiche 2023 intende farlo. Quando e come? Restano i problemi della gente come ricorda nella riflessione che pubblichiamo di seguito, un giovane docente materano, Lelio Camassa citando il caso disperato di una madre con due figli ammalati di Sla. Sola con un dramma. Che vita è? Una domanda destinata a risuonare nelle aule di una politica ”stanziale”, sorda e incapace di dare risposte.



LE RIFLESSIONI DI LELIO CAMASSA

La corte costituzionale boccia la richiesta di referendum sul fine vita, perché violerebbe la ‘tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili’. Prescindendo dal fatto che pare un paradosso, in democrazia, bloccare un referendum (che ha raccolto 1 milione 240mila firme, mica solo la mia e quella dei miei compagni di merenda), pancia e testa dicono la loro dinanzi a cotanta saggezza.

La prima reazione, la più istintiva ma pure la più suffragata dall’esperienza, sarebbe simile a quella della signora Bassi, madre di due figli ultratrentenni malati di sla, che, dalle pagine del Corriere della sera, invita d’acchito i signori della corte costituzionale a vivere con lei un solo giorno in casa, sicuramente tra frizzi, lazzi e giochi di ponte. Se poi si mettono a tacere le viscere indignate, si può pure pensare, più lucidamente, che la Costituzione tuteli il diritto alla vita, non alla vegetativitá, che della vita appare più un surrogato che altro. Al che, senza voler affrontare la questione di un testo costituzionale ormai datato che, all’infuori di determinati principi, richiederebbe qualche aggiornamento che lo metta al passo con la precarietà epistemica del Tremila, la famigerata domanda che sorge spontanea è: su quale base si decide cosa è la vita? Gioca un ruolo più rilevante il fattore biologico, quello etico-filosofico (oggi, in Italia?), quello religioso (oggi, in Italia), per deliberare in merito? In questo coacervo di prospettive, si insinua remissivamente anche l’ipotesi che la vita, anche quella protetta dalla Costituzione, possa coincidere con il tempo che intercorre fra la nascita e la morte dell’essere umano su questa terra. Se così fosse, allora è certo buon senso applicare alcune antiche esortazioni a disporre al meglio del proprio tempo, a farne l’uso migliore. Compreso restituire agli affetti, che soffrono e assistono i malati, la libertà di essere felici e di sapere o di immaginare finalmente felici coloro che, del loro tempo, ne hanno ormai abbastanza.



PERCHE’ E’ STATO BOCCIATO IL REFERENDUM

comunicato stampa

La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per

discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione

parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”

:

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa

sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario

perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma

sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata

la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in

generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

Roma, 15 febbraio 2022

