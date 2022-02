Prima o poi i messaggi in bottiglia arrivano a riva e qualcuno apre e legge, aprendo prima una fiammella poi uno squarcio nei ricordi che vanno alla sofferenze della seconda guerra mondiale, alla prigionia, alla liberazione. E se si è passati da campo 65 nella Murgia, ad Altamura (Bari) le sorprese non finiscono qui, sia per chi come Domenico Bolognese quella bottiglia l’ha lanciata nel mare magnum del web e sia per Barbara MacLean che messo insieme il mosaico della storia di suo padre Walter Snape, soldato britannico, che combatteva in Medio Oriente e che finì in Italia dopo un naufragio. Suo padre è morto da tempo, ma sua madre a 102 ha condiviso questa gioia. Barbara, naturalmente, l’anno prossimo sarà ad Altamura mentre apprezza quell’omaggio stampato lungo i muri che portano al Campo. Un altro film, a lieto fine, nella cineteca di Campo 65.



LA STORIA ALLA PAGINA FB di Barbara MacLean



È lungo ma spero che leggerai questo. Nella prima guerra mondiale nel 1941 mio padre Walter Snape era un soldato britannico e combatteva in Medio Oriente e fu catturato nel gennaio 1942 e imbarcato su una nave per prigionieri di guerra italiana chiamata Ariosto a bordo di questa nave c’era il connazionale Alex Franks che scrisse il libro Non Combatant la sua vera storia che a sua volta sarebbe stata molto simile alla storia di mio padre . Nelle prime ore del 15 febbraio 1942 esattamente 80 anni fa oggi 😢 l’Ariosto fu silurato da un sottomarino britannico a 12 miglia dalla costa tunisina ( 138 anime persero la vita quella notte 😢) la nave impiegò del tempo per affondare e nel buio pesto mio padre e molti altri stavano galleggiando nell’oceano in attesa di essere soccorsi era una nave italiana che è venuta in loro soccorso!!!!! mio padre e altri sopravvissuti ❤️ sono stati poi portati in Sicilia e poi in Italia al Campo 65 di Altamura, circa 3 anni fa sono stato contattato da Domenico Bolognese che sta dirigendo la Storia e la ricerca con il suo team per fare del Campo 65 un Museo ai Caduti per le generazioni future e ha raccolto informazioni da tutto il mondo dalle famiglie dei sopravvissuti e la storia di mio padre e di Alex sarà raccontata ❤️ al Camp65. Mia madre Mary Snape è l’unica moglie sopravvissuta conosciuta di un prigioniero di guerra del campo 65.



La mamma compirà 102 anni il prossimo mese e stanno onorando mia madre con un bellissimo dipinto di strada di mamma nella sua uniforme dell’esercito terrestre sui muri lungo la strada che porta a Campo 65 Ho cercato di visitare Altamura per più di 2 anni, quindi spero che il 2023 sia l’anno. mi ci sono voluti circa 7 anni per avere finalmente tutti i dischi di mio padre. Una copia del libro di Alex Franks è stata inviata a Domenico e dovrebbe arrivare da un giorno all’altro grazie ad Ann Grice e al compianto Brian Grice, ho avuto la fortuna di incontrarli entrambi quando sono stato nel Regno Unito nel 2018 ❤️ per la tua generosità fornendo questo libro 🤗 😘e grazie Domenico per tutto il tuo duro lavoro e tutti i tanti sforzi per mettere in funzione questo progetto.

il mio più grande rimpianto è che non ho potuto dire a mio padre quanto sono orgoglioso di lui e quanto dolore provo 😢 di non sapere davvero cosa fosse stato papà in quei 3 anni e mezzo come prigioniero di guerra fino a quando molti anni in ritardo. se non fosse per gli italiani che salvano mio padre non sarei qui oggi!!!!!



IL TESTO IN INGLESE DALLA PAGINA FB di Barbara MacLean



This is long but I hope you will read this . In WW11 in 1941 My Father Walter Snape was a British Soldier & fighting in the Middle East and was captured in January 1942 and put onto a Italian prisoner of War ship called the Ariosto on board this ship was fellow country man Alex Franks who wrote the book Non Combatant his own true story which in turn would have been very similar to my fathers story & In the early hours of 15th of February 1942 exactly 80 years ago today 😢 the Ariosto was torpedoed by a British submarine 12 miles of the coast of Tunisia ( 138 souls lost their lives that night 😢) the ship took some time to sink and in the pitch darkness my father and many others were floating in the ocean waiting to be rescued it was an Italian ship who came to their rescue !!!!! my Father and other survivors ❤️ were then taken to Sicily and then across to Italy to Camp 65 Altamura , about 3 years ago I was contacted by Domenico Bolognese who is heading up the History & research with his team to make Camp 65 a War Memorial Museum for future generations and has been gathering information from across the world from survivor’s families and My Father’s & Alex’s Story will be told ❤️ at Camp65 . My Mother Mary Snape is the only known surviving Wife of a POW from camp 65 Mum will be turning 102 next month & they are honouring my mother with a beautiful street painting of Mum in her Land Army uniform on the walls along the street leading up to Camp 65 I have been trying to visit Altamura for more than 2 years so hoping 2023 is the year . it’s taken me about 7 years to finally have all my fathers records . A copy of Alex Franks book has been posted to Domenico and should arrive any day thank you to Ann Grice and the late Brian Grice I was lucky enough to meet them both when I was in the UK in 2018 ❤️ for you generosity supplying this book 🤗😘and thank you Domenico for all your hard work and all the many efforts in getting this project up and running .

my biggest regret is that I didn’t get to tell my Father how very proud I am of him & how much sorrow I feel 😢 that I didn’t truely know what Dad had been though those 3 and a half years as a POW until many years to late . if not for the Italians rescuing my Father I would not be here today !!!!!