Io anche sono per il superamento della divisione, di odi e rancori, così come è successo in Spagna e persino in Germania.Ma faccio questo ragionamento. La Resistenza, con tutti i limiti e anche errori commessi, è il trionfo del Bene sul Male. È la verità storica. Tocca a chi ha sbagliato cospargersi il capo di cenere, battersi il petto e piegarsi di fronte alla verità, riconoscendo l’errore. Ma c’è qualcuno che riconosce in La Russa, in Gasparri, in Giorgia e camerati la necessaria umiltà o semplice onestà? È il figliol prodigo che deve tornare a casa e chiedere perdono e scusa. È la via necessaria per mettere a tacere chi a sinistra, minoranze, digrigna inutilmente i denti. Sembra forse che questo governo rispetti la Costituzione o sa dire no alla guerra, alla strage di Gaza e del Libano? Ha paura di dirsi antifascista! Che significa quell’anti? È il no al Male. Che poi il fascismo abbia prodotto “atti” e “fatti”, “gesti” accettabili nella scuola, nella sanità, nella difesa e /o protezione dell’ infanzia, nel settore della agricoltura (sia pure per distorte ragioni, su cui non mi soffermo), la storia gli dà ragione. Ha tentato persino una riforma agraria!

Lo dicevo oggi in una lezione presso l’Unitep. A destra, però, devono asciugarsi la bava velenosa e rassegnarsi alla verità che dice che Matteotti, Gobetti, Giovanni Amendola, Togliatti stesso, Gramsci erano migliori di Mussolini ed erano dalla parte giusta. E viva, perciò, il 25 aprile!

E che tutti tutti cantino Bella Ciao.