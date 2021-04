Prima o poi qualcuno si farà male. E a pagarne le conseguenze sarà la collettività, come accaduto in passato con richieste di indennizzi rivolti al Comune di Matera o con l’avvio di contenziosi davanti al giudice di Pace o in sede penale, a causa di infortuni o incidenti procurati da buche o da manomissioni stradali non controllate. Ed è quello che accade, come riportato in altri servizi, dopo segnalazioni e proteste di cittadini del rione Piccianello e di quanti transitano tutti i giorni in via Cererie, dove in tanti ricordano il decesso di un giovane a causa di una buca nell’asfalto. E di buche tra via Marconi e via Cererie se ne vedono e se ne sentono, sotto gli ammortizzatori, a seguito del mancato ripristino in maniera adeguata del manto stradale dove il posizionamento di alcuni servizi. E così auto e pedoni, accanto al marciapiede dell’ ex Mulino Padula-Barilla, dove c’è il punto di sosta dei bimbi del progetto Pedibus, corrono il rischio di farsi male. Che e chi si aspetta per provvedere, a un mese e passa di quei lavori? Se lo chiedono in tanti.



. E a Piccianello con una doppia considerazione, dopo gli interventi del Bando Periferie che hanno riguardato – ed è bene ricordarlo sempre- solo un terzo del quartiere, dal versante che da via Marconi porta a via Nazionale. Qui asfalto ovunque, rifacimento della segnaletica, aiuole riqualificate e panche in marmo. E il resto? Non c’è traccia nel piano triennale delle opere pubbliche. Demandato tutto o quasi agli interventi che privati o pubblico ”potrebbero” fare a valle della riqualificazione dell’ex pastificio. Quando? Risposta scontata…a tempo debito.



Per obiettività, e la questione ci viene posta periodicamente a ridosso della scuola elementare ”Guglielmo Marconi’ si è in attesa che, nell’ambito del bando periferie, si riqualifichi piazza Marconi e più sù il giardinetto – ” la villetta”- attigua allo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno”. Finora tutto tace. E il silenzio continua anche per un progetto sospeso, dallo scorso anno, sulla riqualificazione della ex area della stazione di carburante ”Q8” di via Annunziatella, che nell’ambito di un vecchio progetto dovrebbe diventare centro di accoglienza turistica, con punto di ristoro e servizi, favorendo allo stesso tempo il ripristino dell’ingresso monumentale dello stadio. Silenzio anche su questo.



Piccianello dimenticata per due terzi. Eppure è il punto di ingresso della città. Servono risposte e fatti concreti. Ma con una tempistica precisa, aldilà delle oggettiva carenza di organici dell’Amministrazione comunale.