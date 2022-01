Uno scatto fotografico inedito che sintetizza tutta la semplicità e la voglia di accettare ogni sfida di David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento Europeo, che a Matera e in Basilicata ha lasciato un grande ricordo per le doti umani, di ascolto e di impegno, a voler continuare quanto la Città dei Sassi aveva saputo fare con l’anno da capitale europea della cultura 2019. Quella partita, nata per gioco, venne effettuata in un momento di pausa nelle Serra del Sole (l’auditorium annesso alla Cava del Sole) quel 20 dicembre del 2019, in una giornata caratterizzata dai saluti e dai festeggiamenti che caratterizzarono la chiusura di un anno indimenticabile e dopo 10 anni di sacrifici e preparativi. Quel tavolo da ping pong ( ma è giusto dire tennis da tavolo, essendo una disciplina sportiva) serviva agli artisti per svagarsi durante le prove e prima di esibirsi. E così David Sassoli, in gioventù scout dell’Agesci e con una formazione in parrocchia, che aveva impugnato quella racchetta, non ha esitato a togliersi la giacca- come ci hanno raccontato- e a chiedere chi volesse sfidarlo…Pronta la risposta del nostro dinamico Arcivescovo Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che raccolse la sfida e con giocate davvero di livello, come accadeva ai bei tempi – per entrambi- dell’oratorio. Così schiacciata dopo schiacciata, tra battute e tanti ”toh, rispondi a questo colpo e a quest’altro” si è rafforzata un’amicizia con l’impegno a una rivincita, durante un’altra pausa ufficiale. Non c’è stato tempo. Ma resta la bellezza di una partita tra amici, che resterà nel cuore e nel ricordo di tanti.

E il video