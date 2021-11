Abbiamo appena letto la notizia della scomparsa di Paolo Pietrangeli (aveva 76 anni- figlio del regista Antonio Pietrangeli e di Margherita Ferrone), l’autore di “Contessa” la colonna sonora dell’autunno caldo e di tutte le lotte e le battaglie che ne sono seguite. Un cantautore che suonava di compagni dai campi e dalle officine, di studenti e di operai, e che ricordava ciò che dovrebbe essere chiaro a tutti (ma ancora purtroppo non lo è, anzi c’è una regressione in tal senso), ovvero che “Nessuno più al mondo dev’essere sfruttato”.

Nei cortei e nelle manifestazioni, specie degli anni settanta in cui la condizione operaia si impose al centro dell’agenda politica, grazie anche ad una sinistra storica radicata ed in grado di rinforzarsi anche grazie al forte vento studentesco, si cantavano le canzoni che i tanti cantautori componevano per questa epopea.

Tra essi, sicuramente, Paolo Pietrangeli è quello che ha composto e cantato l’inno più crudo ed aderente allo spirito di quegli anni, che mantiene ancora oggi (purtroppo) in alcune parti tanta attualità. La meraviglia di allora è la stessa di oggi quando i lavoratori vorrebbero “avere i salari aumentati” gridando pensate “di essere sfruttati” da parte di tante contesse con la puzza sotto al naso.

Contessa

Paolo Pietrangeli

Che roba contessa, all’industria di Aldo

Han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti

Volevano avere i salari aumentati

Gridavano, pensi, di esser sfruttati

E quando è arrivata la polizia

Quei pazzi straccioni han gridato più forte

Di sangue han sporcato il cortile e le porte

Chissa quanto tempo ci vorrà per pulire

Compagni, dai campi e dalle officine

Prendete la falce, portate il martello

Scendete giù in piazza, picchiate con quello

Scendete giù in piazza, affossate il sistema

Voi gente per bene che pace cercate

La pace per far quello che voi volete

Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra

Vogliamo vedervi finir sotto terra

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato

Sapesse, mia cara che cosa mi ha detto

Un caro parente, dell’occupazione

Che quella gentaglia rinchiusa lì dentro

Di libero amore facea professione

Del resto, mia cara, di che si stupisce?

Anche l’operaio vuole il figlio dottore

E pensi che ambiente che può venir fuori

Non c’è più morale, contessa

Se il vento fischiava ora fischia più forte

Le idee di rivolta non sono mai morte

Se c’è chi lo afferma non state a sentire

E’ uno che vuole soltanto tradire

Se c’è chi lo afferma sputategli addosso

La bandiera rossa ha gettato in un fosso

Voi gente per bene che pace cercate

La pace per far quello che voi volete

Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra

Vogliamo vedervi finir sotto terra

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato

Paolo Pietrangeli dal 1966 fece parte del Nuovo Canzoniere Italiano, altro punto di riferimento storico delle canzoni di lotta e di protesta ed oltre a Contessa scrisse anche “Valle Giulia” entrambe incise con la seconda voce di Giovanna Marini, altra grande interprete dell’epopea sessantottina.

Poi nel 1974 debutta come regista con un documentario di forte impatto politico: Bianco e Nero, un viaggio nel mondo del neofascismo e una denuncia delle collusioni tra una parte dello Stato e settori eversivi dell’estrema destra. Nel 1977 dirige «Porci con le ali», tratto dall’omonimo best seller di quegli anni (scritto l’anno prima da Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, sotto gli pseudonimi di Rocco e Antonia i nomi dei due protagonisti) e nel 1980 torna alla regia per «I giorni cantati» che vede come interprete anche Francesco Guccini.

Successivamente lascia il cinema e si dedica a tempo pieno alla regia televisiva e realizza sulle reti Fininvest programmi di vastissimo successo popolare come Maurizio Costanzo Show e Amici di Maria De Filippi.