La notizia di quell’incidente, la notte scorsa, sulla strada del mare che da Pisticci porta a San Basilio ha scosso tutti destando tanta incredulità. E non solo a Pisticci, in tutta la Basilicata, nel Paese. Lucio, Simone e Luciano li conoscevano in tanti, come è nelle piccole e grandi comunità della Basilicata. Tre vite di studenti troncate troppo presto, a vent’anni, e con tanti sogni e progetti da realizzare. Sogni infranti in una scarpata dove è finita la loro Mini, dopo aver toccato una Polo che portava altri due concittadini ,rimasti feriti. Sul posto gli uomini del servizio di emergenza e urgenza ”118”, dei vigili del Fuoco e della locala Compagnia per i rilievi del caso. Non sappiamo cosa sia avvenuto su quella strada, che ha cambiato i destini dei ragazzi e delle loro famiglie. Restano scoramento e tanta incredulità. Per loro il sindaco Domenico Albano ha proclamato il lutto cittadino, tra il dolore, i ricordi, i silenzi, il pianto di amici, conoscenti, concittadini nel solco dei tanti ”perchè ?”. A Pisticci, ma è gia accaduto in altri centri della Penisola, che hanno visto le strade segnate da lutti e incidenti. Una riflessione per tutti in un Paese che ogni giorno conta vittime e feriti sulle strade e sui luoghi di lavoro. E quando si tratta di giovani lo scoramento è totale. Domani domenica 23 giugno, alle 15.00, l’ultimo saluto della comunità pisticcese, con la Messa officiata dall’arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, nella tensostruttura di via Olimpia. Un luogo simbolo della voglia di divertirsi, di praticare sport per tanti giovani come Lucio, Simone e Luciano.