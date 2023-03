Che il Castello Tramontano ritrovi funzioni, fruizione e il suo autore…

E’ senz’altro un fatto positivo che quanti hanno a cuore il futuro dell’incompiuto cinquecentesco castello Tramontano abbiano ripreso con suggerimenti,proposte concrete, la necessità di restituire all’antico maniero funzioni e soprattutto frubilità, ma senza snaturarne ruolo e storia. Finora, purtroppo, non si è andati aldilà del monitoraggio della collina De Montigny, soggetta agli ‘’equlibri’’ di falde e argille, e alla episodicità delle aperture. Serve una programmazione attenta e rispettosa del manufatto e dei luoghi nel solco di una storia che non può essere ignorata. E così l’architetto Luigi ”Gigi” Acito che su quella collina ci ha lavorato, per la riqualificazione del Parco, riprende le riflessioni fatte di recente dall’ingegner Piergiorgio Corazza e i contributi di professionalità e sensibilità che si sono cimentati con proposte,progettualità e valutazioni culturali. Quel manufatto, utilizzato quasi come un ‘’giocattolo’’ da generazioni di materani che lo hanno visitato in un lungo e in largo, deve restare un’opera di architettura e ingegneria militare. Da visitare, senza’altro, e con contenuti che ne raccontino storia e rapporti con la città. Ma per saperne di più occorre fare uno sforzo in più con gli approfondimenti del caso , presso la biblioteca nazionale di Firenze, alla ricerca del progettista. Francesco di Giorgio Martini o di qualche suo discepolo, probabilmente. E c’è un Codice da sfogliare. Nel frattempo occorre mettere mano alle criticità, segnalate da Pasquale Doria, emerse sulla torre laterale prossima al versante che guarda alla Casa di Spiritualità Sant’Anna. Enti locali e Statali al lavoro per restituire a Matera, un pezzo della sua storia. Ma servono volontà, concretezza e professionalità. E su questo il committente del maniero, Giovan Carlo Tramontano, prima di essere trucidato, non aveva rivali…



SUL CASTELLO TRAMONTANO

Come non essere d’accordo con l’ingegner Piergiorgio Corazza, uno dei più attenti e riflessivi osservatori dei fenomeni urbani locali, quando ci richiama alla memoria la sorte del Castello Tramontano, l’urgenza della sua salvaguardia e la ricerca del suo più compatibile uso? E’ giunto, dunque, il momento di occuparsene, dopo l’interruzione delle opere di riqualificazione del Parco del Castello, avvenuta nel 2011 , a ridosso del bicentenario della realizzazione, nel 1811, della strada che risale la “collina delle pigne” e della terrazza belvedere, per iniziativa del generale Charles Montigny, di stanza a Matera durante l’occupazione francese della città. Ha ragione Corazza quando suggerisce che il Castello, “opera interrotta” del Tramontano, rimanga così come a noi è pervenuta, ossia un “rudere”. Anche il compianto architetto Vincenzo Baldoni, che per primo si occupò del recupero e del consolidamento del Castello negli anni Settanta, auspicava che il maniero rimanesse un grande “giocattolo” come lo era stato per tanti giovani della nostra generazione che lo hanno percorso e attraversato in lungo e in largo, con audacia e temerarietà. Altrettanto condivisibile è l’idea che venga realizzata una passerella di collegamento che superi il fossato per raggiungere la prima sala da destinare, questa si, a “luogo della narrazione”, lasciando gli altri ambienti vuoti, non arredati se non da piccole attrezzature multimediali di ausilio al racconto. A queste raccomandazioni di Corazza aggiungerei la proposta di destinare la sala più alta e il terrazzo alla contemplazione del cielo stellato, con piccoli strumenti di osservazione, in onore e ricordo di Alano da Matera. Infatti l’interesse per la collina del Castello, per quanto è descritto e testimoniato in narrazioni storiche, dal Verricelli in poi, comincia intorno al ‘300 quando un “astronomo” materano – Alano da Matera appunto – pare prediligesse quel luogo per osservare le stelle, anzi, è riportato che lì avesse anche una “casuccia” come osservatorio.

Agli studi sulla storia del Castello già condotti, per fermarci ai più recenti, da R. Giura Longo, G. Caserta, R. Demetrio, C. Di Lena ed altri ancora, sarà altresì importante aggiungere uno studio serio sull’ipotesi che questo Castello sia, o no, opera di Francesco di Giorgio Martini o di qualche suo discepolo. Come si sa F. di Giorgio, senese, fu architetto esperto di fortificazioni, aveva lavorato per i Montefeltro a Urbino, ma anche a Napoli al Castelnuovo. E’ facile che sia venuto in contatto con il Tramontano e che abbia per lui progettato il Castello di Matera. Non sono pochi gli studiosi che lo hanno scritto, ma l’attribuzione non è stata mai confermata. Nessuno ha, però, mai indagato in profondità questo argomento e nessuno ha mai consultato il Codice Magliabechiano custodito presso la biblioteca nazionale di Firenze. Questo Codice riporta, tra tante altre più diverse informazioni, una quantità di disegni di dettaglio e descrizioni di fortificazioni rinascimentali dove si potrebbero rintracciare analogie con particolari costruttivi del nostro Castello e fornire utili indicazioni sul suo possibile progettista. Grazie dunque a Caserta e Corazza che hanno riaperto il “caso”.

Gigi Acito