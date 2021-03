Il segnale della presenza e dei controlli delle forze dell’Ordine nei rioni Sassi e in altre strade del centro è stato apprezzato. Ma si chiede che l’attività sia continua, aldilà della emergenza creata dalla ”zona Rossa”, imposta dall’epidemia da virus a corona. E’ quanto chiede il Comitato Sassi, che ha apprezzato l’importante ”segnale di dialogo” avviato con l’Amministrazione su questo tema. Il cuore antico di Matera non puo’ essere una zona franca, per alcuni giovani, dove ”scantonare” con stili di vita e di devianza che portano ad atti vandalici e al disturbo della quiete pubblica, oltre che al decoro urbano. L’azione di contrasto e la presenza delle forze dell’ordine è un ottimo deterrente per evitare il degrado, ma occorre attivare anche una campagna di sensibilizzazione – con mezzi reali e virtuali, dallo spikeraggio ai social- nei confronti di famiglie e dei giovani. E poi serve interdire per quanto possibile quei luoghi di facile accesso per lo ”sballo”, oltre gli orari dei divieti da covid 19.



UN IMPORTANTE SEGNALE DI DIALOGO TRA COMITATO SASSI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In seguito ad una serie di segnalazioni inviate dal Comitato Sassi alla nuova Amministrazione Comunale, riguardanti le gravi situazioni di insicurezza e pericolosità nelle aree urbane dei ns. Rioni, noi del Comitato notiamo con soddisfazione che le suddette segnalazioni hanno prodotto i risultati sperati.

I controlli espletati congiuntamente dalla Polizia di Stato, dall’ Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza hanno permesso di attenzionare ragazzi che non solo violano le norme di sicurezza anti-Covid con i loro assembramenti, ma per giunta commettono atti di vandalismo e atti osceni in luogo pubblico, disturbano la quiete pubblica, determinano situazioni di disagio, pongono in essere una e consolidata consuetudine di spaccio.

E’ auspicabile che questi interventi ad opera delle Forze dell’Ordine, non si esauriscano solo quando ci troviamo in zona rossa, che diventino prassi quotidiana e consolidata, traducendosi in controlli di routine e che possano essere interventi condivisi anche con i servizi sociali a supporto per i nostri giovani che in questo periodo vivono, come tutti, un malessere diffuso.

I ns. Rioni sono morfologicamente disseminati di zone isolate e raggiungibili solo andando a piedi, per cui sarà necessario anche in futuro mantenere la vigilanza e il controllo delle Forze dell’Ordine, per garantire a tutti, condizioni di tutela e sicurezza.

Riccardi Anna

Presidente