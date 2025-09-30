Che Forte…Lucia nel ruolo di Boss in incognito

E l’imprenditrice altamurana della panificazione, nota per il piglio deciso in tutte le iniziative che la coinvolgono, dalla promozione territoriale alla solidarietà sui temi della prevenzione della salute, è stata per davvero la protagonista della puntata di ” Boss in incognito” di lunedì 29 settembre su Rai 2. Lei e la sua famiglia, a cominciare dal pioniere dell’azienda, il papà Vito che ha fatto gli onori di casa per la conduttrice del programma Elettra Lamborghini, che ha fatto colazione con pane di Altamura e olio extravergine di oliva. E’ il ”principe” della tavola come ha osservato don Vito…Ex garzone e poi fornaio, che ha saputo ragionare e lavorare in grande, dando lavoro e prosperità a quanti continuano a portare avanti- a cominciare dalla figlia Lucia- un progetto che raggiunge con i suoi prodotti, dal pane (Dop compreso) alle focacce i mercati italiano ed estero. E gli ingredienti di quel successo, ed è la parola giusta trattandosi di panificazione, sono stati sacrifici, costanza e tanta voglia di riuscire completando- è il caso di dire- quella filiera molitoria e pastaia, che coinvolge i forni della tradizione e industriali.

Lucia Forte nei panni dell’operaia Antonella da Bitonto…e con un figlio da mantenere, abilmente truccata per provare a lavorare alla Oropan, ha condotto i telespettatori in tutte le fasi e i luoghi del ciclo produttivo. Anche per l’imprenditrice tanti aspetti erano poco conosciuti. Fino a mettere le mani in pasta, come si suol dire, su tutto, e rendendosi conto di quanto sia importante non trascurare e buttare via nulla. Il pane, segnato con una croce, è un dono di Dio ed è frutto del lavoro di uomini e donne che lavorano la terra. Già, le risorse umane dalle tante storie, manualità, capacità, speranze che hanno arricchito e non poco Lucia-Antonella, fiera -senz’altro- dell’attaccamento dei lavoratori all’azienda. Alcuni con un forte legame con il papà Vito, che ha consentito loro di lavorare. E di strada, siamo sulla ss 96 per Bari, e lavoro per l’imprenditrice e la sua azienda ce n’è ancora tanto da fare. Tutto cominciò con un giovane garzone, che non si staccò mai dal forno del pensare in grande per sé e per gli altri. Complimenti boss…



