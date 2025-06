Che festa al Borgo La Martella per grandi e piccini

Si comincia da piccoli per amare la festa della Bruna e non perderla mai di vista anche quando si diventa grandi e non ci perde un momento dell’evento più atteso dai materani: dalla processione dei pastori a quella del carro, dai tre giri all’assalto e alla distruzione in piazza Vittorio Veneto. Il 2 Luglio a Matera è fatto di tante cose passando per colori e suoni, fuochi d’artificio, cavalli, cavalieri, angeli e auguri e la benedizione della Santa Patrona. E così l’anticipazione di sabato 14 giugno al borgo la Martella https://giornalemio.it/eventi/la-piccola-festa-della-brunaal-borgo-la-martella/ ha inebriato tutti di passione. Merito di Dino Chiefa,auriga della Festa, e di quanti lo hanno supportato,e tra questi gli Angeli del carro, i residenti del borgo, che hanno organizzato un evento ben riuscito, come dimostrano le foto del servizio. A mmogghj a mmogghj…questa volta per il 2 luglio.