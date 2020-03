“In un contesto storico drammatico per la nostra Nazione, ognuno di Noi sta dimostrando un grande senso di responsabilità, rispettando le prescrizioni delle autorità per evitare l’espandersi del CoronaVirus.

Nel nostro piccolo, ci siamo interrogati su cosa fare in un contesto simile.

Quali azioni mettere in campo per continuare il nostro attivismo politico ed invitare le persone a restare in casa.”

Comincia così una nota dei Giovani Democratici di Policoro che prova a svolgere il proprio ruolo di soggetto intermedio nella società, cosa oramai rara e in un momento difficile. Stiamo tutti a casa e ci resteremo per un bel pò. Che fare? Ed ecco che loro avanzano qualche idea in proposito che potrà essere raccolta da chi le riterrà stimolanti. La nota così prosegue:

“Sicuramente, dopo una settimana in casa, la noia avrà preso il sopravvento e la tentazione di uscire potrebbe essere tanta.

Ma DOBBIAMO RESTARE A CASA per Noi, per i nostri cari, per il nostro Paese.

Allora che fare a casa?

Guardare un bel film o una serie tv, leggere un bel libro, ad esempio.

Ma quale? Quale film vedere? Quale libro leggere?

Abbiamo cercato di raccogliere i film che più ci hanno emozionato, i libri che dovremmo leggere almeno una volta nella vita e alcune serie TV che potrebbero impegnare la nostra mente nelle lunghe giornate che ci aspettano.

Potrebbe essere un’idea banale visti i tempi che corrono e i ben più problematici interrogativi che ci attanagliano la testa. Ma vogliamo dare, nel nostro piccolo, un altrettanto piccolissimo contributo per invitare tutti a restare in casa.

Ogni tre giorni, sulla nostra pagina Facebook GD Policoro (https://www.facebook.com/GiovaniDemocraticiPolicoro/) , pubblicheremo 5 libri, 5 film e 5 serie Tv, una sorta di rubrica giornaliera per stare in casa e Resistere Tutti Insieme.

Oggi, iniziamo con i primi 5 libri:

1) “Il Vecchio e il Mare” di Ernest Hemingway;

2) “Breve storia del mio silenzio” di Giuseppe Lupo;

3) “La Legge del Sognatore” di Daniel Pennac;

4) “La Misura del Tempo” di Gianrico Carofiglio;

5) “Il Treno di Cristallo” di Nicola Lecca.

Domani, usciranno i primi 5 Film.

#ANDRÀTUTTOBENE se #RESTIAMOACASA”