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“Che Estate”: Ginosa annuncia il calendario degli eventi estivi 2026

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Il Comune di Ginosa si prepara ad offrire ai propri cittadini un ricoo calendario di eventi per l’estate 2026.
Gli eventi in programma saranno resi noti Mercoledì 8 luglio, alle ore 18:30, presso la Community Library di Ginosa, dove sarà presentato “Che Estate”, il calendario degli appuntamenti che animeranno Ginosa e Marina di Ginosa durante la stagione estiva.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli eventi culturali, musicali, artistici, sportivi e di intrattenimento che accompagneranno cittadini e visitatori nei prossimi mesi, valorizzando le piazze, il centro storico, il litorale e gli altri luoghi simbolo del territorio.
““Che Estate” è molto più di un semplice cartellone di eventi, promettono gli organizzatori. È l’espressione di una comunità che crede nella forza della partecipazione, nella cultura come strumento di crescita e nelle relazioni come patrimonio da custodire”. 
Il programma nasce da un lavoro condiviso tra Amministrazione comunale, associazioni, volontari, operatori e cittadini che, con entusiasmo e senso di appartenenza, contribuiscono a raccontare l’anima più autentica di Ginosa e Marina di Ginosa.
Ogni appuntamento rappresenta un invito a vivere il territorio, ad attraversarne le piazze, il centro storico e il mare, a riscoprirne le tradizioni e a crearne di nuove. Perché un’estate non si misura soltanto dal numero degli eventi, ma soprattutto dalla capacità di favorire gli incontri, generare emozioni e lasciare ricordi.
“Che Estate” è tutto questo: un territorio che si racconta, una comunità che si ritrova e un invito aperto a chiunque voglia sentirsi parte di questa storia.

Interverranno:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa
Vera Santoro – Assessore alla Cultura
Domenico Gigante – Assessore al Turismo
Vincenzo Piccenna – Assessore allo Sport
Giuseppe D’Amelio – Consigliere con delega ai Grandi Eventi

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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