Che esempio! Giorgina Formica ”partigiana” sempre

Se ne è andata a 98 anni a Matera, dove ha vissuto per gran parte della sua vita circondata dall’affetto dei figli Ginetta, Marcello, Filippo e di quanti le hanno voluto bene. E fino all’ultimo ha mostrato di che tempra fosse: una combattente partigiana. Sempre in movimento e con tanti ricordi della sua Umbria, dove era nata. Sapevamo poco o nulla del suo passato di partigiana, definizione che i figli hanno voluto portare nel manifesto funebre. E il momento delle condoglianze, portate ai parenti, poco prima dell’ultimo saluto è servito a ricordarne la figura, guardando foto, un telo con l’effigie di Giuseppe Garibaldi e l’impegno in quella Brigata partigiana umbra, che la vide protagonista nella lotta di Liberazione contro fascisti e nazisti. Seppe tenere duro, nonostante le torture e la prigionia, pur di non rivelare dove si nascondessero i fratelli partigiani Luciano e Marcello. E poi un libro, che abbiamo avuto la possibilità di sfogliare, ma che leggeremo appena possibile.



Un ricordo di ” Giorgina” Formica, partigiana, riportato nel libro diario del ”comandante Sandro” con una data e un tema scritto nelle pagine di storia della Resistenza umbra: ” Il 20 settembre presi la via della montagna…”. Un lavoro curato da Tiziano Bertini, pubblicato da ”Il Formichiere” e con postfazione di Fabio Bettoni. E la storia di Giorgina è impressa in quelle pagine, che hanno fatto la storia del Paese liberato, della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e che oggi subisce ”forzature” riformatrici che intaccano l’unità del Paese. L’hanno ricordata con un post anche i partigiani della sua Foligno, con un saluto riconosciuto dai combattenti per la libertà di Perugia e Foligno : Bella Ciao”. Un saluto condiviso , anche da Matera…



IL RICORDO DELLE SEZIONI ANPI PERUGINE

Giorgina Formica, l’ultima partigiana ancora in vita della IV Brigata Garibaldi di Foligno, è morta ieri a Matera dove risiedeva da tempo. Aderisce giovanissima alla Resistenza, insieme ai fratelli Luciano e Marcello e al padre Settimio, nel gruppo del Monte Subasio, poi aggregato alla IV Brigata Garibaldi. Arrestata dai repubblichini guidati dal Capo della Provincia Armando Rocchi e duramente torturata perché rivelasse quanto sapeva sull’attività della formazione partigiana dove operavano i fratelli, sarà detenuta nel carcere di Perugia fino alla liberazione di questa città il 20 giugno del 1944. Decorata con la Croce al Merito di Guerra, insieme a Britannia Lupidi e Aurora Pascolini avrà il riconoscimento di partigiana combattente della IV Brigata Garibaldi dalla Commissione riconoscimento partigiani dell’Umbria.

BELLA CIAO!

ANPI – Sezione Foligno “Franco Ciri”

Sergio Formica

ANPI Comitato provinciale Perugia