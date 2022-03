Avrebbero voluto utilizzare i bagni o consumare un caffè prima di salire, oggi domenica 6 marzo, sull’Intercity delle 9.01 che dalla stazione di Ferrandina-Matera porta a Roma, ma hanno dovuto a rinunciare perchè è tutto chiuso. Come dimostrano le foto mandateci da Mariangela e i suoi famigliari, prima di partire. Sulla vetrata di accesso ai bagni un cartello ” Wc fuori servizio per atti vandalici. Ci siamo attivati per un rapido ripristino”. Nessuna data presumibile per la riapertura e nemmeno alternative. Occorre arrangiarsi… ” Non è possibile – ha detto – che servizi minimi ma essenziali non siano disponibili. Oltre a noi c’erano anche altre famiglie con bambini. Tutto chiuso. Nemmeno un distributore automatico di caffè per prendere qualcosa. Eppure i viaggiatori ci sono. Ma quanto ai servizi, e in un giorno festivo, nulla. Che si provveda”. Giuste lamentele e osservazioni. Vecchia storia. Non ancora risolta. Con Matera 2019 si era mosso qualcosa. Giriamo la questione a Regione, Trenitalia ed Enti locali affinchè trovino una soluzione. Servono passi concreti. Altrimenti tutto quanto si sente e si legge su servizi, trasporti e infrastrutture, sogni del Pnrr e cantieri pronti a partire resteranno lettera morta. Apertura bagni e ristoro. Che ci vuole…