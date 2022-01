Goliardia e piacere per la gastronomia, rispettando genuinità e corposità con tradizionale ritualità. La rima ci sta tutta per gli amici della ” Confraternita del provolone ”, attiva a Matera da vent’anni buoni e pronta a ”battezzare” appena possibile , alla presenza di un padrino, una bella forma da 59 chilogrammi . E il provolone, un formaggio di pasta filata prodotto con latte vaccino, dolce o piccante, è il re della Confraternita, in attesa che si compia il ‘solenne’ destino. Samuele Olivieri buongustaio d’annata attende il momento giusto per il rito, che ha un numero di partecipanti ristretto, ma di buon appetito. La Confraternita è composta da un priore, Sandro Giannuzzi, da un chierichetto Eustachio ‘Tato’ Sarra, da un custode…il paziente Samuele e da un contabile Nicola Martulli che tiene conto del libro mastro.



Tutti pronti, dopo aver scelto di volta in volta il padrino, a battezzare quel neonato ‘stagionato” dalle forme prosperose. Le foto di edizioni passate, mostrateci da Samuele su un rito, che comincia con lo ”scappellamento” del provolone ( donato al padrino insieme a una pergamena) prelude all’assaggio e a un brindisi ,con un vino rosso dedicato.



Porta bene, perchè rispetta genuinità (amicizia compresa) e tradizione. Nella bottega di Samuele, del resto, sapori e prodotti guardano al passato, come la ”defunta” Pasta ”Padula” di Matera. Il nostro buongustaio la conserva nella confezione di 40 anni fa, in un recipiente di vetro, dopo averla ammirata a Parigi sugli scaffali di Fauchon, la boutique delle prelibatezze mondiali di place de La Madeleine. Un successo internazionale…Era la nostra pasta, buona e basta.