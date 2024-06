Che ci vuole? Due bagni autopulenti in più in piazza Duomo per il 2 luglio

E’ la richiesta, per una questione di decoro e di rispetto dei luoghi, viene dai residenti di un versante di Piazza Duomo, tra recinto Annunziata Vecchia e via Riscatto, che nella serata del 2 luglio vedono quelle zone trasformarsi in orinatoio… Uno sconcio, come ci ha segnalato Michele Morelli, che vede tra i protagonisti parte di quanti sono impegnati nella difesa del carro,che prendono fiato durante i tre giri,per poi prepararsi alla fase finale per il ritorno del manufatto di cartapesta in piazza Vittorio Veneto, per il consueto assalto e strazzo ”beneagurante”. E nella pausa bisognerà pur raggiungere un bagno… Ce ne sono due, ma non bastano- osserva ancora Morelli- e chi non ce la fa si arrangia dove capita…davanti alle abitazioni di quanti risiedono tra recinto Annunziata Vecchia e via Riscatto. Una situazione insostenibile…” Ogni tentativo di invitarli ad aspettare il loro turno – afferma Morelli- nei pochi bagni chimici che il comitato/comune istalla ogni anno è destinato a fallire. L’anno scorso abbiamo rischiato molto, persino lo scontro fisico. Eppure basterebbe, in questo caso, raddoppiare i bagni chimici in piazza Duomo, così eviteremmo tensioni. Quest’anno ci stiamo preparando come al solito ( con dissuasori di ogni genere),ma non credo ci saranno novità”. E allora non resta che uno sforzo di buona volontà: raddoppiare il numero di bagni chimici ( a meno che non vengano fuori altre soluzioni organizzative) per evitare contenziosi, situazioni indecorose e che qualcuno se la faccia addosso…